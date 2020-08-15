「N-1」還不夠 遼寧超前部署再推 「N-2點餐模式」被罵爆

中國遼寧省再推出「N-2點餐模式」，即10人用餐只能點8個人的菜，網友砲轟。（路透社示意圖）

2020-08-15 15:52:38

〔即時新聞／綜合報導〕自中國國家主席習近平11日下令「制止餐飲浪費行為」，各地政府、民間亂象頻傳，繼武漢等地的餐飲協會推出「N-1點餐模式」，即10人用餐只能點9個人的份量，遼寧兩協會昨晚又將份量減少，推出「N-2點餐模式」，讓網友砲轟「那一個人去的是不是還要倒送餐廳飯菜？」。

繼中國多地12日推出「N-1點餐模式」，響應政策，遼寧餐飲烹飪行業協會、遼寧省飯店餐飲協會「走火入魔」，昨晚聯合發布《致全省餐飲企業的倡議書》，將對當地的餐廳、大型聚會倡議實行「N-2點餐模式」，即10人用餐只能點8個人的菜，讓中國網友砲轟，「那一個人去的是不是還要倒送餐廳飯菜？」、「兩個人吃了空氣、吃了寂寞」、「腦子抽風啦！瞎跟啥風啊！」、「N-3明天就要出來了」、「再這樣下去餐廳快禁止販賣食物了」、「有當年大躍進那味了」。

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不只地方政府做法惹議，多家餐廳的自我規範，也讓人直呼太離譜，繼日前微博推薦貴州一家燒烤店把吃剩的烤肉回收消毒再上桌的影片，長沙又有餐廳推出「量體重點餐」的活動，讓顧客上門先量體重，再依店家推薦的體重與熱量對應菜單進行點餐，種種限制讓中國網友怒罵「不要鋪張浪費已走調成不讓人吃飽」。

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