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    軍情動態》CIA解密檔案 驚爆美蘇冷戰時曾規劃彷鳥式核能無人機

    美國中央情報局解密檔案，顯示1960年代美蘇冷戰時期美國曾籌備Aquiline計畫，打造12架彷鳥式且具核動力的無人偵查機以監控蘇聯行動。（圖擷自CIA網站）

    美國中央情報局解密檔案，顯示1960年代美蘇冷戰時期美國曾籌備Aquiline計畫，打造12架彷鳥式且具核動力的無人偵查機以監控蘇聯行動。（圖擷自CIA網站）

    2020-08-15 15:10:04

    〔即時新聞／綜合報導〕美國中央情報局（CIA）近來的解密檔案，顯示1960年代美蘇冷戰時期，美國曾籌備Aquiline計畫，打造12架彷鳥式無人偵查機以監控蘇聯行動，而且這些無人機原定配備核動力系統以提高執行任務的能力。

    據美國百年歷史的流行科學雜誌《Popular Mechanics》報導，Aquiline計畫的目標是「發展並維持在禁區進行秘密偵察的作戰能力」，規劃由麥道公司（McDonnell Douglas）負責製造。

    Aquiline的設計朝著小型無人機發展，在當時的技術限制下，外型盡可能地接近鳥類，機身長5英尺（約1.5公尺）、寬7.5英尺（約2.3公尺），起飛重量83磅（約37.6公斤）。透過靜音的四行程引擎最高速度達到80節（約時速148公里），續航力則是50小時或1200英里（約1931公里），最高飛行高度估計為2萬英尺（約6096公尺）。

    CIA當時提議，在Aquiline無人機上安裝放射性同位素推進系統，這將使無人機的續航能力提高到驚人的30天或3.6萬英里（約5.8萬公里）。

    Aquiline的任務在於拍攝機密並收集情報，它可以在敏感地點上方拍攝照片，並蒐集無線電、雷達和其他設備的電子訊號以供分析。由於它的雷達截面相當小，所以在有鳥類的地方運行時，機敏地點的雷達和監控人員會誤認Aquiline只是鳥罷了，就此失去警覺心。

    地面操作人員將負責啟動、控制和收回Aquiline，機組人員可派駐在台灣、土耳其、挪威等與中國或蘇聯接近的前線國家，以最大程度地延長無人機在敵方領空上滯留的時間。

    此外，由於當時的數據儲存需要笨重的機器來達成，因此Aquiline上面不會攜帶任何存儲設備，而是將收集到的數據傳輸到經過特殊改裝的道格拉斯DC-6。

    Aquiline無人機原本應該在51區開發，從各種文件都列出了人員需求，以及定期派遣工程師往返基地的費用，但目前尚不清楚為何這項計畫會胎死腹中。

    當然，Aquiline所需要的複雜技術可能是原因之一，要將隱形、核動力、數據傳輸的功能都放進小小的無人機內，這對1960年代的技術來說相當難辦到。

    另外，Aquiline計畫主要還是奠基於「誤認為鳥類的詭計」，一旦被中國或蘇聯識破，那麼以當時的防空火力或米格戰鬥機是很容易擊落Aquiline無人機的。

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