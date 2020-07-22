軍武新知》造型科幻！美F-15戰機掛載「忠誠僚機」首度曝光

F-15C掛載經過改裝的「鯖鯊」空射無人機（機翼右下方），驗證「忠誠僚機」概念。（圖擷取自推特）

2020-07-22 20:11:18

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍用無人機研發技術越來越成熟，未來一些高風險的打擊任務，已無需再倚靠人類機師，全程可由無人機負責。「忠誠僚機」（Loyal Wingman）正是典型無人作戰系統的開發應用。美國空軍F-15C「鷹式」戰機（F-15C Eagle）近日掛載經過改裝的UTAP-22「鯖鯊」（Mako）空射無人機首度曝光，驗證「忠誠僚機」概念，外型酷炫又科幻！

F-15C掛載的「鯖鯊」空射無人機，可以看到機首上方改裝了光電探頭，翼尖也有疑似「紫外線飛彈逼近告警天線」（MAWS）的短艙，如此構造的忠誠僚機在發射後，可以向後方的F-15母機創造態勢感知優勢，提供先發制人的機會。

請繼續往下閱讀...

全名為「無人戰術空中平台-22」（Unmanned Tactical Aerial Platform-22，UTAP-22）的「鯖鯊」無人機，由生自美國空軍BQM-167A無人靶機改造，所以製造成本得以大幅減省。外形設計修長的 UTAP-22 全長6.12公尺），最高速度可達 0.91 馬赫，航程則可達2592公里，是一款可回收且能半自主化運作的無人戰鬥機，現已投入到海軍實施聯合作戰測試。

「鯖鯊」無人機被塑造成「忠誠僚機，即是編制到載人戰機部隊，進行獨立和協力操作， 例如執行壓倒性數量的蜂群式戰術，而其每架造價只要約200至300萬美元（台幣5880萬至8821萬元），因而能夠大幅投入生產，實現低成本可消耗式打擊（Low Cost Attritable Strike）的設計概念。

另一款同樣由美國克雷托斯防務與安全公司（Kratos）設計製造的XQ-58A「女武神」（Valkyrie）無人機，則是一款配備人工智慧（AI）的無人僚機，已於3月間完成首飛，五角大廈未來規劃讓F-35、F-15EX戰機與「女武神」無人機混編作戰。

「鯖鯊」空射無人機機首上方改裝了光電探頭，翼尖也有疑似「紫外線飛彈逼近告警天線」（MAWS）的短艙。（圖擷取自推特）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法