軍情動態》美國陸軍動支55.8億元 採購車載反無人機系統

美國陸軍動支1.9億美元（約新台幣55.8億元），向國防商Leonardo DRS採購車載反無人機系統（Counter Small Unmanned Aerial Systems，C-sUAS）。圖為可搭配C-sUAS的防地雷反伏擊全地形車M-ATV。（路透）

2020-08-15 13:14:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國陸軍宣布支出1.9億美元（約新台幣55.8億元），向國防商Leonardo DRS採購車載反無人機系統（Counter Small Unmanned Aerial Systems，C-sUAS）。

據《美國國防新聞週刊》報導，DRS將持續生產並開發低速、慢速、小型無人機綜合打擊系統（Mobile-Low, Slow, Small Unmanned Aircraft System Integrated Defeat System，M-LIDS），不過，這套系統雖然得到了資金，但在不久的將來可能就會被替換。

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原來，隨著美軍對小型無人機的威脅越來越關注，各部隊都已各自開發了C-sUAS。今年6月25日，美陸軍聯合部隊選擇了8種C-sUAS以供未來的投資和部署，其中不包括M-LIDS，直到最近才公告了價值1.9億美元的M-LIDS合約。

未來，M-LIDS可能會被輕型防空整合系統（Light-Mobile Air Defense Integrated System，L-MADIS）給替代，L-MADIS是由美國海軍陸戰隊所開發的C-sUAS，目前已進入測試階段，外傳去年曾在伊朗擊落無人機。

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