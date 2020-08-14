林夕贈詞《約定》羅冠聰 中國央視崩潰怒罵：精神病患的夢話

中國官媒央視新聞發表評論文章指稱，香港詞神近來改詞致贈給羅冠聰的《約定》，被評為「精神病患者送給逃犯的一首歌」。（圖擷取自臉書＿林夕）

2020-08-14 22:26:55

〔即時新聞／綜合報導〕香港詞神林夕縱橫詞壇數十年，歷久不衰。他曾於1997年為香港天后級歌手王菲寫下《約定》粵語版歌詞，在本月6日重新填詞，並贈予離開香港、投入國際線的香港眾志創黨主席羅冠聰。對此，中國官媒央視新聞發表評論文章指稱，該詞被評為「精神病患者送給逃犯的一首歌」，而該「約定」更讓人不得聯想成是林夕的「夢話」。

央視新聞12日在微博上針對林夕贈詞予羅冠聰一事發表評論文章。文章開頭先是稱讚林夕「寫的詞有著濃厚的中國傳統詩詞的婉約範兒（氣質）」，而他為自己起的筆名「林夕」，起於「夢」一字，更是「瀰漫著一股中華傳統文化的浪漫主義與纏綿悱惻的基調」。

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接著，央視評論話鋒一轉就痛罵，香港眾志創黨主席羅冠聰是「亂港分子」的頭目，而林夕竟為他改《約定》一詞，還寫下「還記得當天抗爭多難捱」、「仍未忘跟你約定心念沒有死」等聲援香港反送中運動的語句，根本就是「跟港獨搞到一塊兒」，跟港獨份子的這個「約定」，根本就是「夢話」。

央視評論一一盤點林夕過去的言論，包含林夕在2015年竟在香港大學的一場講座上說，他過去為《北京歡迎你》填詞，幫中共政權作大外宣，是他的「人生污點」，此外，林夕在2019年與「台灣某樂團」（指滅火器）合作的《雙城記》，諷諭香港現今政局，結果林夕竟然還說，詞作被中國節目除名為「佚名」是「一種光榮」。

「林夕的所作所為，與中華民族利益相背，與中國主流民意相反，於香港的繁榮穩定有害，有哪一點與『光榮』沾邊？為北京奧運寫詞這件唯一還算『光榮』的事，又怎麼在他口中成了『污點』？」，央視新聞對此連連怒罵，林夕作為一個「優秀的文字工作者」，卻對「汙點」與「光榮」兩詞的解讀卻錯的離譜。

該評論宣稱，「林夕自認為正在做著的『光榮』的事，卻是大多數香港市民眼中的『污點』。許多香港網友稱這是『精神病患者送給逃犯的一首歌』，批評林夕『用扭曲事實的心寫出的歌詞，不寫暴徒的惡行，眼盲心更盲，仍然要歌頌暴力』」 。

最後，央視評論在冗長控訴後結語質問，「我們也不禁要問：成功的作詞人林夕，難道真要在這條『帶偏別人也毀掉自己』的錯誤道路上，一直走下去嗎？」

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