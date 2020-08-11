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    原本約好黎智英週六對談 林夕：他早有心理準備被捕

    香港詞神林夕（見圖）透露，黎智英早就有心理準備被捕。（資料照）

    香港詞神林夕（見圖）透露，黎智英早就有心理準備被捕。（資料照）

    2020-08-11 18:45:47

    〔即時新聞／綜合報導〕香港壹傳媒創辦人黎智英昨（10）日被以違反香港國安法「勾結外國勢力」罪名遭逮捕，連次子黎耀恩及多名壹傳媒高層也遭波及。香港「詞神」林夕自曝，原本這週六（15日）和黎智英相約在節目上對談，如今只希望是個「不遠的約定」；他也透露，黎智英早就有心理準備被捕。

    林夕深夜在臉書發文表示，黎智英10日因涉嫌違反港版國安法被捕，其實黎智英本人有心理準備，但這一刻來到，他從心痛到難過，最後變成「爆炸性的憤怒」；他痛心表示，蘋果員工好幾小時都無法進入大樓辦公，「不外乎就是那些莫須有的，要不要把報館都封掉才滿意？」

    林夕透露，原本本週六和黎智英相約在節目對談，但如今只能希望是個不遠的約定。他也表示，很多人稱他們為「黎先生養的打手。眼中就只有錢與個人利益，沒有獨立個體的概念」，但在《蘋果》寫稿其實也是「高風險行為」。

    林夕認為，黎智英是他唯一的「有錢人」朋友，也是他認識的「有錢人」之中，「有理想、有堅持、有這種犧牲情懷者」。

    林夕稍早也在臉書 貼出日式古老銀茶壺的照片，表示是黎智英送他的，今天看起來突然像是顆銀色的蘋果，蓋頂的把手像枝椏，銀色反映出四面八方不同光譜，「永不凋謝」。

    林夕感性說，如今只能睹物思人，他引述宗教家馬丁路德（Martin Luther）名言「即使明天是世界末日，今天我依然要種下一顆小蘋果樹」，他要送給黎智英，「只要真相有價，蘋果不會倒」。

    林夕臉書全文

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