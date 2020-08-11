港外國記者會聲援黎智英 中外交部駐港公署：沒有絕對的新聞自由

壹傳媒創辦人黎智英10日被港警逮捕，中國及港府打壓新聞自由的抨擊聲浪暴起。（法新社）

2020-08-11 13:11:51

〔即時新聞／綜合報導〕港版國安惡法上路後，中國對香港泛民派展開報復行動，大肆抓捕相關人士，昨日更先後逮捕壹傳媒創辦人黎智英以及前香港眾志副秘書長周庭，舉世譁然，抨擊聲浪四起；對此，中國惱羞崩潰，於10日晚間透過中國外交部駐香港特別行政區特派員公署發出聲明，斥「世界上從來沒有絕對的、凌駕法律之上的新聞自由」，要香港外國記者會（FCC）「不能打著新聞自由的幌子，從事干涉中國內政、破壞中國安全和香港穩定的勾當」。

針對黎智英被捕一事，FCC當日便有聲明指出，此舉是對香港新聞自由一記「直接的攻擊（direct assault）」，同時FCC也指出，此舉引起民眾擔憂，恐此種行為正被用來抹殺香港的基本自由。FCC更在聲明中疾呼，北京及香港當局都曾表態，包含新聞自由在內，港版「國安法」將不會傷害香港自由分毫，但黎智英的被捕，港警並無公開證據可證明其罪刑，且進入審判程序後，受港版「國安法」影響，審判甚至可以全程秘密進行，亦將不用提供任何證據。

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對此，中國外交部駐港公署透過聲明批FCC「罔顧事實，顛倒黑白，無端指責香港國安法和香港警方嚴正執法，為黎智英等粉飾美化開脫罪責」，表達強烈不滿和堅決反對；聲明稱，「黎智英等一小撮反中亂港分子公然勾結外部勢力實施危害國家安全的行為和活動」，「是妨礙『一國兩制』行穩致遠和香港長治久安的禍患」，指FCC「急不可耐」為黎智英「開脫罪責」，是「與反中亂港勢力沆瀣一氣」。

該聲明表示，港版國安法「保障」香港居民包括新聞自由在內的各項自由，指FCC應該明白，「同時也應該明白，世界上從來沒有絕對的、凌駕法律之上的新聞自由」，要FCC「不能打著新聞自由的幌子，從事干涉中國內政、破壞中國安全和香港穩定的勾當」，「停止打著新聞自由的幌子，詆毀香港國安法的實施」。

針對黎智英等被捕一事，歐盟、美國和日本等目前皆有政要表達譴責。

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