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    「港版國安法」漏夜抓人！冠煽惑分裂罪名 周庭今晚被捕

    稍早「香港眾志」副秘書長周庭（見圖）臉書透露，有一大批警員抵達周庭家中。目前不知周庭是否遭到拘捕，僅能得知她尚未離開家中。（路透）

    稍早「香港眾志」副秘書長周庭（見圖）臉書透露，有一大批警員抵達周庭家中。目前不知周庭是否遭到拘捕，僅能得知她尚未離開家中。（路透）

    2020-08-10 21:48:24

    首次上稿 20:57
    更新時間 21:48

    〔即時新聞／綜合報導〕香港壹傳媒創辦人黎智英今早被港警以違反香港國安法「勾結外國勢力」罪名逮捕帶走，連次子黎耀恩及多名壹傳媒高層都被帶走，稍早「香港眾志」副秘書長周庭臉書披露，有大批警員抵達她的家中，而後周庭臉書再披露，港警依照香港國安法下「煽惑分裂」罪名拘捕周庭，現場港警正進行搜索。

    香港壹傳媒創辦人黎智英今早被港警帶走，連次子黎耀恩及多名壹傳媒高層，包括行政總裁張劍虹及集團營運總裁、財務總裁周達權在內都被拘捕，事發後香港民間組織「香港故事」成員李宇軒以及香港前學民思潮成員李宗澤也遭到港警逮捕。

    周庭昨（9）日才發現家門外有多名可疑男子以輪班模式緊盯、監視，稍早透露，有一大批警員抵達周庭家中。

    周庭官方粉專隨後再表示，香港警方已根據《國安法》下「煽惑分裂」罪名逮捕周庭，在場律師指出，警方正以一份8月6日發出的搜查令，在周庭住所進行搜索。而Facebook營運方經詢問周庭方面後，將會停權周庭的個人臉書及Instagram帳號，而臉書粉專則暫時交由ADMIN進行更新。

    周庭臉書全文

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