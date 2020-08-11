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    《超人力霸王》男星轉貼「釋放周庭」貼文 港網友狂讚：真英雄！

    鶴野剛士曾在1998年演出《超人力霸王帝納》，在片中飾演主角飛鳥真及超人力霸王帝納，是許多台港日網友重要的童年回憶。（圖擷取自Twitter）

    鶴野剛士曾在1998年演出《超人力霸王帝納》，在片中飾演主角飛鳥真及超人力霸王帝納，是許多台港日網友重要的童年回憶。（圖擷取自Twitter）

    2020-08-11 11:35:42

    〔即時新聞／綜合報導〕「香港眾志」前副秘書長周庭昨日遭指控涉嫌違反港版國安法的「煽惑分裂」罪，在住處被港警拘捕，引起香港民眾關注，在推特上眾多貼文標註「#FreeAgnes」。香港眾志創黨主席羅冠聰得知消息後也在臉書及推特撰文談論此事，然而羅冠聰在推特寫下的日文版訊息，被日本男星鶴野剛士轉推，許多香港網友在得知此消息後也十分感動。

    羅冠聰在推特以日文簡述周庭遭捕過程，並表示周庭是和他共同奮鬥的重要友人之一，在無罪的狀態下被捕，未來有可能面臨無期徒刑，強調當前需要日本民眾的聲援。

    而日本男星鶴野剛士也在羅冠聰發文後轉推此文，並標註「#FreeAgnes」，然而鶴野剛士曾在1998年演出《超人力霸王帝納》，在片中飾演主角飛鳥真及超人力霸王帝納，是許多台港日網友重要的童年回憶。「香港眾志」前秘書長黃之鋒也在臉書轉貼鶴野剛士的轉推訊息，感嘆地說：「如果這個世界有超人就好了。」並表示可能又有一部老牌「特攝片」要在中國下架。

    在鶴野剛士轉貼羅冠聰推文後，許多香港網友紛紛感謝鶴野剛士的「義舉」，並留言表示：「謝謝你，帝納。」、「鶴野先生能為香港應援，真的非常非常感謝！」、「你是真英雄！」、「無限感激，正義英雄帝納。」、「藝人標上這標籤的風險非常高啊，鶴野先生真是帥到不行。」

    鶴野剛士在羅冠聰發文後轉推此文，並標註「#FreeAgnes」。（圖擷取自Twitter）

    鶴野剛士在羅冠聰發文後轉推此文，並標註「#FreeAgnes」。（圖擷取自Twitter）

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