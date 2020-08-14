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    理應比其他國家更守護民主價值 羅冠聰籲德國：對中國強起來

    羅冠聰日前接受德媒訪問，呼籲立場相對親中的德國政府對中政策能夠強硬起來。（資料照，記者簡榮豐攝）

    羅冠聰日前接受德媒訪問，呼籲立場相對親中的德國政府對中政策能夠強硬起來。（資料照，記者簡榮豐攝）

    2020-08-14 22:47:56

    〔即時新聞／綜合報導〕近期不管是武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）、香港問題，或是人權議題等等，都導致國際反中情緒高漲。香港眾志創黨主席羅冠聰日前接受德媒訪問時，呼籲立場相對親中的德國政府硬起來，堅持守護民主價值！

    現在人在英國的羅冠聰昨天深夜在臉書表示，近期接受德國雜誌「明鏡」（Der Spiegel）訪問，談及自己目前在英國的流亡生活以及倡議工作，也藉由這個機會向德國民眾講述自己對德國政府對中政策的關注和看法，「Der Spiegel作為德國其中一份最有影響力的報章，是一個很重要的發聲渠道。」

    羅冠聰指出，在中美兩國對峙的情況下，其他發達國家的表態顯得格外重要。其中，德國是歐盟的龍頭大國，也被視為歐盟國家中相對親中的一員，即便德國已暫停逃犯引渡協議、停止出口軍事物資等等，但整體對中政策仍停留在商貿先行的階段，沒有實質反抗中國威權擴張的具體政策。

    「在訪問中，我鼓勵德國政府對華變得更強硬！」羅冠聰表示「我們都很清楚在（柏林）圍牆倒下後，德國一直是自由價值的提倡者以及了解獨裁及威權的問題。德國理應比其他國家很擁抱民主價值，但實際上他們仍視商貿利益比人權問題更重要。」

    羅冠聰最後表示，在守護民主價值上，德國可以說是非常象徵意義的地方，相信德國總理梅克爾（Angela Merkel）非常清楚這點！

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