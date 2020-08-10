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    周庭被捕照曝光！ 羅冠聰悲痛：脫去社運光環僅是普通少年

    2020-08-10 23:29:06
    戴著眼鏡、口罩的周庭（見圖）今晚在住處被警方拘捕、押上警車。（美聯社）

    戴著眼鏡、口罩的周庭（見圖）今晚在住處被警方拘捕、押上警車。（美聯社）

    〔即時新聞／綜合報導〕前學民思潮發言人、前香港眾志副秘書長周庭今（10）晚被香港警方指控涉嫌違反港版國安法的「煽惑分裂」罪，在住處被拘捕。對此，香港眾志創黨主席羅冠聰悲痛表示，這些有政治理想、投入政治工作的年輕人，在脫去「政治明星」、「社運人士」的外衣後，都有著與普通少年一樣的追求，喜歡組「鋼彈」、喜歡聽流行音樂，甚至吃甜點還會露出滿足而稚氣的笑容。

    周庭昨（9）日才發現家門外有多名可疑男子以輪班模式緊盯、監視。而今晚就有大批警員上門，並以「煽惑分裂」罪名搜索她的住處。

    戴著粗框眼鏡、口罩的周庭今晚在在警方押解下走出家門、上了警車，被帶往大埔警署。

    前學民思潮發言人、前香港眾志副秘書長周庭（右一）今晚被警方以涉嫌違反港版國安法下的「煽惑分裂」之罪拘捕。（路透）

    前學民思潮發言人、前香港眾志副秘書長周庭（右一）今晚被警方以涉嫌違反港版國安法下的「煽惑分裂」之罪拘捕。（路透）

    「沒有什麼可以明言我的憤怒和傷感。」羅冠聰今晚在臉書發文表達愛莫能助的悲痛，「在披著『政治明星』、『社運人士』的外衣下，他們都有著與普通少年一樣的追求，聽K Pop（韓國流行音樂）、買高達（鋼彈模型）、食甜品時露出滿足而稚氣的笑容。」

    「幾年下來，眼見大家的成長，以及在歲月中保留下來、僅餘的少年情懷——與最惡劣的時代相對照，這是最讓人痛心的部分。或許在這些時候，最能夠傳達我的關懷是一個擁抱。可惜我真的沒有機會這樣做。」羅冠聰表達不捨之餘更激勵，「各位都要安好。我們都在各自的戰場中奮鬥。」

    貼文一出，網友紛紛獻上打氣與祈禱，「我們沒有方法保護你們，不過我們承諾風雨同行」、「願一切平安」、「沒有暴徒，只有暴政」、「這些年輕人有做錯什麼嗎？」、「中共的人質外交！」。

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