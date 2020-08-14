接受台灣「楊氏太極拳傳人」下戰書 徐曉冬約泰國決鬥

中國「格鬥狂人」徐曉冬（見圖）近日透露，台灣一名自稱「八卦拳及楊氏太極拳傳人」的李姓男子向自己二度下戰書，他今（14日）決定接受挑戰，約李男「泰國一戰」，消息曝光也引發網友熱議。（圖擷取自「徐曉冬 北京格鬥狂人」臉書）

2020-08-14 20:18:32

〔即時新聞／綜合報導〕以揭發武術界「打假」出名、2017年曾跟「館長」陳之漢發生約戰風波的中國「格鬥狂人」徐曉冬，近日透露台灣一名自稱「八卦拳及楊氏太極拳傳人」的李姓男子向自己二度下戰書，他今（14日）決定接受挑戰，約李男「泰國一戰」，消息曝光也引發網友熱議。

徐曉冬在臉書、推特等社群網站發文表示，「我徐曉冬說到做到！台灣李明先生多次向我挑戰，我回覆後，李明先生竟然編造謊言抹黑我，我已經發視頻（影片）證據，在此也發圖片證據！已經安排泰國合法賽事方聯繫台灣李明先生，在泰國一戰，泰方已經郵件聯繫李明，咱們看看他還要怎麼做～。」

請繼續往下閱讀...

許多網友見狀紛紛留言，笑說「他不是台灣人，他外星人啦」、「趕快先下注20塊賭姓李的會發文推託不敢去」、「他只是想紅而已，不用理他」、「李明先生開始裝死，收不到，看不懂，聽不明白，去不了是必然結局！」、「你把他嚇死了」、「其實也不過嘴砲一下，這麼大陣仗會嚇壞人家」。

徐曉冬臉書PO文下方則有一名「李明」男子留言稱，「徐曉冬，你昨天在信裡罵我，在晚上直播裡也罵個不停，這是搞比賽嗎？是罵人取樂，這是痞子的行徑嘛。我只想與之一戰，讓他知道傳統武術有其高明的功夫和技戰術打法，然後還贊同他在大陸（中國）的打假，沒注意到這些警醒人的話。但是今天嘗到了苦果」。

「李明」稱，他有理由認為徐曉冬的兩封回信是「欲拒無藉口」，邊罵人邊刁難，毫無誠意，無人品可言。「既然書面罵人就要書面道歉。然後再談比武之事，想什麼時候打在哪裡打，我隨時奉陪。」話題持續引發網友討論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法