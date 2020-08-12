為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    阿札爾批中挺台 中國外交部爆氣：政治作秀

    美國衛生部長阿札爾今天下午搭乘專機離台，他昨在台大公衛學院演講，嚴詞批評中國對於武漢肺炎疫情隱匿。對此，中國外交部發言人趙立堅今天在例行記者會批阿札爾，「棄數百萬在病痛中掙扎的民眾於不顧，遠赴台灣政治作秀。」（法新社資料照）

    美國衛生部長阿札爾今天下午搭乘專機離台，他昨在台大公衛學院演講，嚴詞批評中國對於武漢肺炎疫情隱匿。對此，中國外交部發言人趙立堅今天在例行記者會批阿札爾，「棄數百萬在病痛中掙扎的民眾於不顧，遠赴台灣政治作秀。」（法新社資料照）

    2020-08-12 17:11:49

    〔記者鍾麗華／台北報導〕美國衛生部長阿札爾今天下午搭乘專機離台，結束為期4天的訪台行程。阿札爾昨在台大公衛學院演講，嚴詞批評中國對於武漢肺炎疫情，本有機會向全球示警，並與國際社會共同對抗病毒，但卻選擇不這麼做，所造成的後果與代價日益嚴重。對此，中國外交部發言人趙立堅今天在例行記者會批阿札爾，「棄數百萬在病痛中掙扎的民眾於不顧，遠赴台灣政治作秀。」

    阿札爾昨演講強調，世界20年來已經歷2次源於中國的嚴重病毒，但問題不是病毒源自何處，而是該國的應對方式。中國反對資訊分享，削弱國際社會的應對能力；台灣則大相逕庭，對全球衛生做出諸多貢獻，美國也會毫不避諱告訴全世界，「他們可以依靠信賴台灣」。

    對此，趙立堅表示，再次正告美方，中方堅決反對美台以任何藉口搞官方往來。在涉及中方核心利益的問題上，美國一些人切勿心存幻想和僥倖，玩火者必自焚。「也要提醒台灣當局不要執迷不悟、甘當玩偶、仰人鼻息、挾洋自重，以疫謀獨的把戲是死路一條」。

    趙立堅稱，新冠肺炎疫情發生以來，中方本著公開透明負責任的態度，認真履行國際衛生條例規定的職責和義務。反觀美國，當前美國新冠病毒確診病例已突破500萬例，死亡病例逾16萬。

    趙立堅表示，面對如此嚴峻的疫情形勢，美國衛生領域的主要官員不坐鎮抗疫前線，盡心盡責控制好國內疫情，棄數百萬在病痛中掙扎的民眾於不顧，遠赴台灣政治作秀。這位美國官員是否知道，就在他所謂訪問時，美國新增確診病例超過152000多人被疫情奪去生命。

    趙立堅說，美方官員這撥操作再次證明，在他眼裏，美國人民的生命和政治私利相比一文不值。美國疫情發展已經失控，這恐怕同阿札爾有著直接的關係。如果世界各國要比抗疫誰最差，恐怕非阿紮部長莫屬，他之所以批評中國，是因為他想讓中國當美國抗疫不力的替罪羊。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    阿札爾訪台 趙立堅：玩火必自焚 民進黨別執迷不悟
    2020-08-12 16:55

    阿札爾訪台 趙立堅：玩火必自焚 民進黨別執迷不悟
    台美簽「醫衛合作瞭解備忘錄」 國台辦氣炸：鬧劇！
    2020-08-12 16:47

    台美簽「醫衛合作瞭解備忘錄」 國台辦氣炸：鬧劇！
    家樂福旁 新店最大都更案即將公開

    家樂福旁 新店最大都更案即將公開
    阿札爾搭專機離台 結束訪台4天行程
    2020-08-12 14:54

    阿札爾搭專機離台 結束訪台4天行程
    台美關係升溫 環時跳腳嗆聲：不排除在台海實彈演習
    2020-08-10 20:24

    台美關係升溫 環時跳腳嗆聲：不排除在台海實彈演習
    全台熱翻怎麼破 一起飲JOY降溫妙招

    全台熱翻怎麼破 一起飲JOY降溫妙招
    超不爽阿札爾訪台！趙立堅邊跳腳邊對美方喊「停止」
    2020-08-10 18:04

    超不爽阿札爾訪台！趙立堅邊跳腳邊對美方喊「停止」
    訪團層級拉高 阿札爾：展現美台強勁友誼 凸顯台灣公衛重要地位
    2020-08-10 16:17

    訪團層級拉高 阿札爾：展現美台強勁友誼 凸顯台灣公衛重要地位
    國際今日熱門
    2020-08-11 18:45

    原本約好黎智英週六對談 林夕：他早有心理準備被捕

    2020-08-11 18:46

    武漢肺炎》日本人戴口罩竟與防疫無關？ 調查：因為大家都戴

    2020-08-11 20:26

    黎智英被捕受關注 顏擇雅：很有機會獲諾貝爾和平獎

    2020-08-11 20:57

    軍情動態》若日本改變專守防衛原則 俄國：將被迫做出回應

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播