阿札爾批中挺台 中國外交部爆氣：政治作秀

美國衛生部長阿札爾今天下午搭乘專機離台，他昨在台大公衛學院演講，嚴詞批評中國對於武漢肺炎疫情隱匿。對此，中國外交部發言人趙立堅今天在例行記者會批阿札爾，「棄數百萬在病痛中掙扎的民眾於不顧，遠赴台灣政治作秀。」（法新社資料照）

2020-08-12 17:11:49

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國衛生部長阿札爾今天下午搭乘專機離台，結束為期4天的訪台行程。阿札爾昨在台大公衛學院演講，嚴詞批評中國對於武漢肺炎疫情，本有機會向全球示警，並與國際社會共同對抗病毒，但卻選擇不這麼做，所造成的後果與代價日益嚴重。對此，中國外交部發言人趙立堅今天在例行記者會批阿札爾，「棄數百萬在病痛中掙扎的民眾於不顧，遠赴台灣政治作秀。」

阿札爾昨演講強調，世界20年來已經歷2次源於中國的嚴重病毒，但問題不是病毒源自何處，而是該國的應對方式。中國反對資訊分享，削弱國際社會的應對能力；台灣則大相逕庭，對全球衛生做出諸多貢獻，美國也會毫不避諱告訴全世界，「他們可以依靠信賴台灣」。

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對此，趙立堅表示，再次正告美方，中方堅決反對美台以任何藉口搞官方往來。在涉及中方核心利益的問題上，美國一些人切勿心存幻想和僥倖，玩火者必自焚。「也要提醒台灣當局不要執迷不悟、甘當玩偶、仰人鼻息、挾洋自重，以疫謀獨的把戲是死路一條」。

趙立堅稱，新冠肺炎疫情發生以來，中方本著公開透明負責任的態度，認真履行國際衛生條例規定的職責和義務。反觀美國，當前美國新冠病毒確診病例已突破500萬例，死亡病例逾16萬。

趙立堅表示，面對如此嚴峻的疫情形勢，美國衛生領域的主要官員不坐鎮抗疫前線，盡心盡責控制好國內疫情，棄數百萬在病痛中掙扎的民眾於不顧，遠赴台灣政治作秀。這位美國官員是否知道，就在他所謂訪問時，美國新增確診病例超過152000多人被疫情奪去生命。

趙立堅說，美方官員這撥操作再次證明，在他眼裏，美國人民的生命和政治私利相比一文不值。美國疫情發展已經失控，這恐怕同阿札爾有著直接的關係。如果世界各國要比抗疫誰最差，恐怕非阿紮部長莫屬，他之所以批評中國，是因為他想讓中國當美國抗疫不力的替罪羊。

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