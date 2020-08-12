TikTok偷個資還反咬臉書 蔡依橙痛批：很有中共DNA

美國近期盯上抖音海外版TikTok，外媒更指出TikTok私下收集用戶資訊，並於去年11月才拿掉該做法。（法新社）

2020-08-12 10:48:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國近期盯上抖音海外版TikTok，外媒更指出TikTok私下收集用戶資訊，並於去年11月才拿掉該做法，TikTok還批評Facebook或Google收集個資更嚴重，對此知名醫師作家蔡依橙痛批「國台辦、中國外交部，都是這樣的。看來 TikTok 很有中共 DNA 喔！」

《華爾街日報》報導，抖音海外版TikTok避開了隱私保護措施，從移動裝置中獲得用戶資訊，且讓app持續追蹤用戶，不會被退出，更嚴重的是，該做法並沒有向用戶公開，而TikTok在去年11月終止此做法。

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知名醫師作家蔡依橙在臉書表示，《華爾街日報》分析專家發現，抖音海外版TikTok收集了手機的MAC address，「這個資訊可以用做持續追蹤使用者、個人化投放，而且沒有拒絕的選項」，並將這部分的代碼用另一層加密藏起來，違反了Google的App政策。

蔡依橙指出，在白宮於去年11月開始批評TikTok收集個資後，TikTok悄悄拿掉這部分功能，並反擊稱「自己收集個資很節制，比起 Facebook 或 Google 好多了。」蔡痛批，這種「說謊式的否認」很有既視感，「國台辦、中國外交部，都是這樣的。看來 TikTok 很有中共 DNA 喔！」

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