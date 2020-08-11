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    港警「新措施」 僅容許「可信媒體」進入封鎖線採訪

    香港警方10日逮捕壹傳媒創辦人黎智英，並在壹傳媒總部外拉起封鎖線，大舉搜查壹傳媒大樓，拒絕多家香港和外國媒體入內採訪。（路透）

    香港警方10日逮捕壹傳媒創辦人黎智英，並在壹傳媒總部外拉起封鎖線，大舉搜查壹傳媒大樓，拒絕多家香港和外國媒體入內採訪。（路透）

    2020-08-11 06:00:50

    〔國際新聞中心／綜合報導〕香港警務處國家安全處高級警司李桂華10日針對逮捕壹傳媒創辦人黎智英等人，並在壹傳媒大樓外拉起封鎖線，大舉搜查壹傳媒的行動會見媒體時，拒絕《立場新聞》、《香港獨立媒體》等香港網路媒體，以及路透、美聯社、法新社等外電記者進入採訪區。

    對此，警務處處長鄧炳強聲稱，警方正試行新措施，公民記者可在「橙帶」封鎖線外採訪，僅容許「可信媒體」進入封鎖線內採訪；是否為「可信媒體」的標準，在於媒體過去的表現，包括是否持平報導、不會阻礙警務人員工作，以及不會對警方構成危險等。

    香港媒體報導，李桂華會見媒體時，警察公共關係科審查現場媒體，聲稱只容許「本地、規模較大」、「不會阻礙警方行動」及「不威脅警員安全」的媒體，接近壹傳媒大樓採訪李桂華。包括《立場新聞》、《香港獨立媒體》、路透、美聯社、法新社等都被拒絕進入採訪區，香港電台記者也一度被拒絕進場；TVB、商業電台、有線電視、《NOW》、《香港01》、《東方日報》等15家媒體則可入內。

    《香港01》10日晚間發表鄧炳強的專訪內容，他否認此舉是變相對記者「發牌」，亦非剝奪媒體權利及懲罰，反指是協助可信傳媒多點「好處」。警察公共關係科總警司郭嘉銓則將挑選媒體採訪的做法，形容為「不敢說是破天荒，卻是一種罕見的安排」，目的是協助媒體採訪，聲稱日後將會檢討改進。

    在《港區國安法》實施後，香港的言論與新聞自由已面臨空前危機。港府保安局局長李家超7月底便表示，希望媒體能夠「自律、專業」，並將參考外國對媒體的管理制度和懲治方法，未來不排除會立法監管媒體，蒐集證據打擊公開宣揚「港獨」的媒體。對此，香港記者協會譴責李家超破壞新聞自由的言論，強調此舉將造成寒蟬效應，「進一步侵蝕香港僅餘的新聞自由」。

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