解僱前與3員工發展「肉體關係」 麥當勞告前CEO

麥當勞前執行長史蒂夫·伊斯特布魯克（見圖）去年因違反公司政策，和一名員工秘戀遭解職，而最近新證據表明，他被解僱前一年內曾與3名員工發生性關係。（路透資料照）

2020-08-11 00:19:08

〔即時新聞／綜合報導〕麥當勞提告前執行長史蒂夫·伊斯特布魯克（Steve Easterbrook），他在去年因違反公司政策和一名員工秘戀遭到解職，而最近新證據指出，他被解僱前1年曾與3名員工發生性關係，對此，麥當勞提告，要求他賠償資遣費4000萬美元（約新台幣11.75億元）。

綜合外媒報導，7月份，一名員工提出有關伊斯特布魯克的新指控後，外部一家律師事務所就開始進行了調查。根據備案文件，當時解僱伊斯特布魯克時，僅蒐集到了和一名員工傳的簡訊和視訊電話等證據，而伊斯特布魯克當時向公司保證，他與員工沒有其他親密關係，但也因此被解僱。

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根據訴訟的新證據表明，伊斯特布魯克在被解僱前的一年中與3名員工發生了性關係，他甚至批准了一筆特別的股票贈款，其中價值數十萬美元的款項贈予了和他發展肉體關係的其中1人。

麥當勞向德拉瓦州衡平法院 （Delaware Court of Chancery）提交的財務報告和文件中說，麥當勞希望拿回當初開除伊斯特布魯克時的賠償金和資遣費，根據薪酬諮詢公司當時的報告，他的資遣費約4000萬美元。

麥當勞表示，如果當時知道伊斯特布魯克「不當個人行為」的程度，就不會批准離職協議，但仍會因故解僱他。麥當勞在文件中告訴投資者：「公司指控伊斯特布魯克先生違反了作為公司高級管理人員的信託責任，並在誘使中進行了欺詐。」

取代伊斯特布魯克的新任執行長肯普津斯基（Chris Kempczinski）說：「我們現在知道他的行為與去年他離開公司時我們所意識到的不同，而且更廣泛的偏離了我們的價值觀。」麥當勞在伊斯特布魯克被解僱之前一直受到有關工作場所性騷擾的指控，肯普津斯基強調員工和加盟商必須能夠揭發任何不符合麥當勞價值觀的行為。

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