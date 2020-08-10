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    黎智英被捕 賴品妤怒嗆中共及港府：人民怒氣如潰堤大壩！

    民進黨立委賴品妤嚴厲譴責中共及港府作為。（資料照，記者黃欣柏攝）

    民進黨立委賴品妤嚴厲譴責中共及港府作為。（資料照，記者黃欣柏攝）

    2020-08-10 21:43:50

    〔即時新聞／綜合報導〕香港壹傳媒創辦人黎智英及多位高層今天遭港警以涉嫌違反《港版國安法》「勾結外國勢力」為由逮捕，當局還大舉進入集團總部進行搜索，引起國際譁然。對此，民進黨立委賴品妤表示人民怒火如潰堤大霸，中共不要以為用圍堵的方式就能阻擋日益高漲的民怨！

    賴品妤今晚在臉書上表示，從黎智英等人被捕這件事就可以看出，香港通過國安法後人人自危，現在中國政府對香港媒體業出手，就是因為黎智英和壹傳媒聲援香港追求民主，站在中共的對立面，「我相信今天黎智英的遭遇只是殺雞儆猴，為的就是震懾香港媒體業甚至是支持香港民主運動的人」。

    賴品妤直言，這樣的事件如同1947年的台灣、1980年的光州，以及1987年的南韓，威權獨裁政府因為懼怕民眾言論自由的力量，因此威嚇媒體、逮捕意見領袖，達成控制輿論、封鎖消息的目的。

    賴品妤嚴厲譴責中共及港府：「箝制香港人的言論自由，不會讓你們的政權更穩定！」她更痛罵，林鄭月娥滿嘴謊言，過去還曾說過把香港人當自己的孩子，「都在騙，沒有人會痛毆自己孩子來維持家庭和諧！人民的怒氣就像潰堤的大壩，江水一旦氾濫就不可收拾，中國政府不要以為用圍堵的方式可以阻擋高漲的民意怒火！」

    香港壹傳媒創辦人黎智英今天被逮捕，引起國際譁然。（彭博）

    香港壹傳媒創辦人黎智英今天被逮捕，引起國際譁然。（彭博）

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