日怪咖黨魁發起不戴口罩群聚 網轟：生化恐怖份子

先前曾宣稱「新冠病毒只是流感」的日本國民主權黨黨魁平塚正幸，再度發起爭議活動，不僅於澀谷舉板不戴口罩的群聚活動，還將發起不戴口罩搭乘日本地鐵山手線一週。（圖擷自推特）

2020-08-10 10:20:47

〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近期持續延燒，先前曾宣稱「新冠病毒只是流感」的日本國民主權黨黨魁平塚正幸，再度發起爭議活動，不僅於澀谷舉板不戴口罩的群聚活動，還發起不戴口罩搭乘日本地鐵山手線一週。

東京都知事選舉先前創下22人參選的破紀錄參選人數，其中一人為日本國民主權黨黨魁平塚正幸，但當時他的參選政見卻是主張新冠病毒只是流感，並稱「疫情騷動是媒體和政府虛構的」。當時就曾引發外界側目。

請繼續往下閱讀...

日網消息指出，近日平塚正幸再度發起爭議活動，昨日其在澀谷站前舉行不戴口罩的群聚活動，現場有人還手持「不用口罩」、「不必維持社交距離」、「不避3密（密閉、密集、密切接觸）」、「不自肅」等標語。除此之外，他還號召100人要不戴口罩搭乘山手線一週，有網友便質疑，在疫情高峰期舉辦這種活動，根本形同生化恐怖份子。

山手線是位於日本東京的鐵路線，東京的地鐵路線大多於山手線環狀區間內側交錯佈設，在山手線的30個車站當中，有27個是與其他鐵路業者的轉乘站。3密則是由日本政府機關推出的防疫標語，呼籲民眾避開密閉、密集、密接（密切接觸）場合。

日本的武漢肺炎疫情持續延燒，昨（9）日全國單日新增1351例確診案例，東京連4日確診案數超過300例。境內累計確診達到4萬8817例，加上郵輪「鑽石公主號」確診的712例之後，累計確診案例為4萬9529例。累計死亡人數則來到1047人，加上郵輪「鑽石公主號」確診的13例死亡案例後，總計死亡人數為1060人。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法