為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日怪咖黨魁發起不戴口罩群聚 網轟：生化恐怖份子

    先前曾宣稱「新冠病毒只是流感」的日本國民主權黨黨魁平塚正幸，再度發起爭議活動，不僅於澀谷舉板不戴口罩的群聚活動，還將發起不戴口罩搭乘日本地鐵山手線一週。（圖擷自推特）

    先前曾宣稱「新冠病毒只是流感」的日本國民主權黨黨魁平塚正幸，再度發起爭議活動，不僅於澀谷舉板不戴口罩的群聚活動，還將發起不戴口罩搭乘日本地鐵山手線一週。（圖擷自推特）

    2020-08-10 10:20:47

    〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近期持續延燒，先前曾宣稱「新冠病毒只是流感」的日本國民主權黨黨魁平塚正幸，再度發起爭議活動，不僅於澀谷舉板不戴口罩的群聚活動，還發起不戴口罩搭乘日本地鐵山手線一週。

    東京都知事選舉先前創下22人參選的破紀錄參選人數，其中一人為日本國民主權黨黨魁平塚正幸，但當時他的參選政見卻是主張新冠病毒只是流感，並稱「疫情騷動是媒體和政府虛構的」。當時就曾引發外界側目。

    日網消息指出，近日平塚正幸再度發起爭議活動，昨日其在澀谷站前舉行不戴口罩的群聚活動，現場有人還手持「不用口罩」、「不必維持社交距離」、「不避3密（密閉、密集、密切接觸）」、「不自肅」等標語。除此之外，他還號召100人要不戴口罩搭乘山手線一週，有網友便質疑，在疫情高峰期舉辦這種活動，根本形同生化恐怖份子。

    山手線是位於日本東京的鐵路線，東京的地鐵路線大多於山手線環狀區間內側交錯佈設，在山手線的30個車站當中，有27個是與其他鐵路業者的轉乘站。3密則是由日本政府機關推出的防疫標語，呼籲民眾避開密閉、密集、密接（密切接觸）場合。

    日本的武漢肺炎疫情持續延燒，昨（9）日全國單日新增1351例確診案例，東京連4日確診案數超過300例。境內累計確診達到4萬8817例，加上郵輪「鑽石公主號」確診的712例之後，累計確診案例為4萬9529例。累計死亡人數則來到1047人，加上郵輪「鑽石公主號」確診的13例死亡案例後，總計死亡人數為1060人。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    日媒爆阿札爾與蔡英文討論組「新WHO」 總統府回應了
    2020-08-10 06:26

    日媒爆阿札爾與蔡英文討論組「新WHO」 總統府回應了
    武漢肺炎》日本一天增1351例 東京連4日確診破300
    2020-08-09 23:12

    武漢肺炎》日本一天增1351例 東京連4日確診破300
    武漢肺炎》疫情飆！日本沖繩增159確診 娛樂場所佔一半
    2020-08-09 19:17

    武漢肺炎》疫情飆！日本沖繩增159確診 娛樂場所佔一半
    日本最新研究︰武漢肺炎變種病毒 以東京為中心擴散全國
    2020-08-09 16:47

    日本最新研究︰武漢肺炎變種病毒 以東京為中心擴散全國
    武漢肺炎》日本養蠶研發疫苗 還挑戰做成口服
    2020-08-09 00:08

    武漢肺炎》日本養蠶研發疫苗 還挑戰做成口服
    國際今日熱門
    2020-08-09 11:59

    你的時間到了！ 以色列民眾大規模示威要求總理下台

    2020-08-09 12:28

    貝魯特爆炸158死6千傷 荷蘭大使夫人死、大使生死未明

    2020-08-09 13:00

    軍情動態》削減阿富汗駐軍 美國防部長：將降至5000人以下

    2020-08-09 13:47

    軍情動態》美軍AAV7突擊車訓練遇難 尋獲失蹤8官兵遺體及車體

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播