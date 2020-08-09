中國形勢嚴峻 天津書記連2週帶隊看片溫習黨史

中國面臨內外局勢夾擊，中共天津市委書記李鴻忠，一連兩週率領官員觀賞「古田軍號」、「決勝時刻」等描寫中共黨史上突破重圍走向勝利的電影。（圖取自百度百科）

2020-08-09 19:43:17

〔中央社〕中國面臨內外局勢夾擊，擁有政治局委員身分的中共天津市委書記李鴻忠，一連兩週率領天津市委官員觀賞「古田軍號」、「決勝時刻」等描寫中共黨史上突破重圍走向勝利的電影，引起側目。

中共省級地方黨委書記率隊，藉觀賞藝文演出「溫習黨史」，李鴻忠並非首例。但他具有政治局委員身分，加上中國正遭到以美國為首的西方國家圍堵，內部則因洪災和內外疫情波及經濟出現潛在危機。此時率隊「溫習」黨史，被認為有向黨中央「表忠」的意味。

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天津市委機關報天津日報報導，李鴻忠先是在7月31日晚間，率領天津市長張國清、天津市人大常委會主任段春華，天津市政協主席盛茂林及其他官員，以及天津市部分直屬機關幹部及解放軍、武警官兵共約400人，一同觀看「古」片。

根據報導，李鴻忠等人表示，要堅持以習近平思想為指導，「從人民軍隊走過的光輝歷程中汲取營養」，確實「增強四個意識、堅定四個自信、做到兩個維護」，勇擔新時代使命任務，為實現「中華民族偉大復興中國夢」而不懈奮鬥。

相隔1週，李鴻忠8月7日晚間再度率領上述官員，以及天津市高級人民法院、天津市人民檢察院、南開大學、天津大學主管等同樣共約400人，也在相同地點「天津禮堂」一同觀看「決」片。

報導指出，李鴻忠等人表示，要深入學習貫徹中共總書記習近平的相關講話精神，「以史為鏡、以史鑑今」，「繼承和發揚老一輩革命家徹底的革命精神」，並「堅持人民至上」，以「趕考」的清醒和堅定「答好新時代的考卷」。

「古田軍號」於2019年8月首映，是配合同年10月1日中共建政70周年的「獻禮影片」。內容以1929年12月「古田會議」為背景，敘述中共紅軍同年從井岡山突圍到閩西期間，毛澤東、朱德、陳毅等中共領導人「堅持思想建黨、政治建軍原則」鞏固紅軍的事蹟。

「決勝時刻」則於同年9月首映，同為中共建政70周年的「獻禮影片」。內容敘述1949年共軍在國共戰爭取得決定性優勢後，中共中央從河北西柏坡遷往北京而得以建政、被中共領導人毛澤東稱為「進京趕考」的相關事蹟。

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