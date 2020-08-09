林鄭宣稱不怕美國制裁 傳次子稱「家有急事」返港

林鄭月娥與次子林約希（右）。（翻攝自臉書）

2020-08-09 15:47:09

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國政府針對香港實施國家安全法，制裁香港特首林鄭月娥，林鄭宣稱自己在美國沒有資產，不擔心遭制裁；不過，林鄭的小兒子林約希（Joshua Lam）在美國哈佛大學攻讀數學博士，目前去向成謎，據港媒報導，林約希曾向室友稱「家有急事」要回去香港。

據香港網媒《傳真社》報導，林約希自上月25日起失蹤至今，並一度向室友稱「家有急事」回港。其室友、大學同學、租屋的房東，自7月27日後就未能聯絡上林約希。

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《傳真社》派人到美國嘗試與林約希接觸，先到訪其於波士頓的住址，並聯絡上其房東。該業主引述林的室友於7月25日前後稱，已與林約希失去聯絡數天。房東其後致電林約希，但未能接通，只聽到「由於線路限制，此通話未能成功撥出」的語音訊息。

根據林約希在哈佛大學數學系網頁，他聲稱自己將2020年秋天投身職場。

根據港媒報導，林鄭月娥與丈夫林兆波早年在英國劍橋結識，1984年結婚，育有2子，父子3人均持有英國國籍。長子林節思是劍橋數學博士，在2016年4月加入中國手機公司小米科技擔任營運經理，目前已經離職，打算9月赴德修讀希臘哲學。

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