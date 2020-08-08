爆料港府官員擁外國籍、海外置產 黃之鋒籲拋售以效忠中共！

前香港眾志秘書長黃之鋒今天表示不少港府官員有在海外置產或擁有外國國籍，呼籲官員為了不受國際制裁影響，拋售海外物業、放棄外國國籍，以表愛國決心。（資料照，記者廖振輝攝）

2020-08-08 19:04:21

〔即時新聞／綜合報導〕中美緊張關係持續升級，美國近期祭出不少反中決策，使中國成天爆氣，美方昨天（7日）更宣布制裁港府高層與中國涉港事務官員，讓港府怒嗆「厚顏無恥」。對此，前香港眾志秘書長黃之鋒「呼籲」港府官員拋售海外物業，以表高尚愛國情操！

美國7日宣布制裁中港官員11人，凍結這些人在美資產，港府官方怒嗆美國「厚顏無恥」、「卑鄙」！同時也有不少港府高層表示美方制裁「不痛不癢」、「毫無意義」。其中也在制裁名單上的林鄭月娥上月31日還強調自己在美並無置產，也沒有訪美計畫，當時就聲稱美國如果真的制裁也不擔心。

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而黃之鋒今天下午就在臉書貼文，自美國政府宣布制裁後，不難預料會在各國間造成「骨牌效應」，「但這絕不阻礙香港政府表達高尚愛國情操，作為特區官員，理應全面反制國際制裁，效忠中華人民共和國中央政府。」

接著黃之鋒爆料一份名單，內容顯示不單單只有特首林鄭月娥全家有英國國籍，港府內竟還有至少10名司長、局長及行會成員不是其直系親屬有外國國籍，就是自己或配偶在英國、美國、加拿大等國持有海外物業，其中包括律政司司長鄭若驊、財政司司長陳茂波、保安局局長李家超等人。

對此黃之鋒嘲諷，「作為龍的傳人，為何家人要持有外國國籍？身為五千年來的中華兒女，怎能容讓西方列強欺負我們？」現在面對美方制裁稱「不痛不癢」，但究竟這些官員是不是「口裡說不身體很誠實」？黃之鋒「呼籲」，為彰顯愛國情操，所有中港官員立即拋售海外物業及其家屬放棄外國國藉，這樣一切制裁都不能阻礙官員們信奉基本法和擁護國安法！「哪個官員不願意，就是不效忠國家，向外國示好的表現！」

黃之鋒在臉書上爆料擁有外國國籍、海外置產的港府官員名單。（圖擷取自黃之鋒臉書）

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