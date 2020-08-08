爆料港府官員擁外國籍、海外置產 黃之鋒籲拋售以效忠中共！
〔即時新聞／綜合報導〕中美緊張關係持續升級，美國近期祭出不少反中決策，使中國成天爆氣，美方昨天（7日）更宣布制裁港府高層與中國涉港事務官員，讓港府怒嗆「厚顏無恥」。對此，前香港眾志秘書長黃之鋒「呼籲」港府官員拋售海外物業，以表高尚愛國情操！
美國7日宣布制裁中港官員11人，凍結這些人在美資產，港府官方怒嗆美國「厚顏無恥」、「卑鄙」！同時也有不少港府高層表示美方制裁「不痛不癢」、「毫無意義」。其中也在制裁名單上的林鄭月娥上月31日還強調自己在美並無置產，也沒有訪美計畫，當時就聲稱美國如果真的制裁也不擔心。
請繼續往下閱讀...
而黃之鋒今天下午就在臉書貼文，自美國政府宣布制裁後，不難預料會在各國間造成「骨牌效應」，「但這絕不阻礙香港政府表達高尚愛國情操，作為特區官員，理應全面反制國際制裁，效忠中華人民共和國中央政府。」
接著黃之鋒爆料一份名單，內容顯示不單單只有特首林鄭月娥全家有英國國籍，港府內竟還有至少10名司長、局長及行會成員不是其直系親屬有外國國籍，就是自己或配偶在英國、美國、加拿大等國持有海外物業，其中包括律政司司長鄭若驊、財政司司長陳茂波、保安局局長李家超等人。
對此黃之鋒嘲諷，「作為龍的傳人，為何家人要持有外國國籍？身為五千年來的中華兒女，怎能容讓西方列強欺負我們？」現在面對美方制裁稱「不痛不癢」，但究竟這些官員是不是「口裡說不身體很誠實」？黃之鋒「呼籲」，為彰顯愛國情操，所有中港官員立即拋售海外物業及其家屬放棄外國國藉，這樣一切制裁都不能阻礙官員們信奉基本法和擁護國安法！「哪個官員不願意，就是不效忠國家，向外國示好的表現！」