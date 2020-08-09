武漢肺炎》美國50人全程戴口罩參加葬禮 仍有30人中鏢

美國50餘人參加一名老翁葬禮，全程戴口罩，仍有多達30人確診。（示意圖，路透）

2020-08-09 15:11:38

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國明尼蘇達州一名78歲老翁上月初因帕金森病併發症死亡。幾天後，家人在下一個教堂為他舉行葬禮，雖然所有參加葬禮的50餘人全程戴口罩，做彌撒時還保持了社交距離，但仍有30人先後確診感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）!

此一案例除凸顯武肺病毒的傳染性有多強外，也顯示戴口罩可能帶來「假性安全感」，從而讓一般民眾輕忽其它防疫措施。

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據據明州最大報紙《明星論壇報》報導，該名老人的女兒辛德勒（Stephanie Schindler）表示，當天所有人都戴口罩，但大家在彌撒結束後，有人情緒非常悲痛，大家就相互擁抱表達安慰，還有的直接用手擦眼淚，病毒可能就是在這個時候傳播。

她透露，葬禮結束後沒幾天，就陸續有人出現新冠病毒感染症狀並確診，她本人也在幾天後確診。不久後，辛德勒的母親、丈夫和大女兒也先後中鏢。

辛德勒說：「這個事情說明，即使是在人煙稀少的農村地區，COVID病毒的威脅也絲毫不會減少。參加葬禮的人在整個過程中都非常注意，也都戴了口罩，但還是有這麼多人感染。可以看出這個病毒的傳染性有多強。」

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