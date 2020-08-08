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    中共滲透嚴重 美國會提案「改造聯合國」強化美領導力

    美國國會眾議院外交委員會首席共和黨議員麥考爾。（路透資料照）

    美國國會眾議院外交委員會首席共和黨議員麥考爾。（路透資料照）

    2020-08-08 15:58:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕聯合國（UN）近年在許多全球事務上，一再被抨擊未能發揮功能，甚至被質疑受到中共嚴重滲透。對此，美國國會眾議院外交委員會首席共和黨人、眾院中國工作組（China Task Force）主席麥考爾（Michael McCaul），7日提出「改造聯合國」法案，以強化美國領導力。

    《美國之音》（VOA）8日報導，麥考爾7日提出《2020年聯合國透明與問責法案》（United Nations Transparency and Accountability Act of 2020），直言中共和其他惡意行為者，多年來為了達成自身目標而滲透聯合國體系，因此美方將啟動關鍵改革，以提高聯合國運作的透明度，確保美方擁有所需資源和人員，執行聯合過內部的問責制。

    他強調，美國適度地介入及發揮領導力，以抗衡試圖削弱聯合國創建理念的一方，是很重要的，如此才能以最佳方式解決國際問題。

    該法案將要求美國國務卿針對在聯合國體系內從事「違背《聯合國憲章》」等惡意行徑的成員國提出報告，並授權美國總統將這些國家列為「惡意全球行為者」。

    法案也將授權目前聯合國內的「美國公民單位」（American Citizens Unit），擴展成「美國公民辦公室」（Office of American Citizens），藉此促進所有國際組織雇用美國公民，協調美國公民出任國際組織領袖，同時也要求國務卿將美國政府資助之青年專業人員職位增加50％。

    此外，法案還要求提高會費的透明與問責制度，往後美國向聯合國繳納會費的報告程序須擴大處理，並在向國會提交後的2週內在網路上公開，以便公眾查詢。

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