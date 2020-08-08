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    印度10年來最嚴重空難 撤僑專機衝出跑道17死173傷

    印度快運航空一架客機降落時衝出跑道並墜入山谷，機身斷成兩截。（歐新社）

    印度快運航空一架客機降落時衝出跑道並墜入山谷，機身斷成兩截。（歐新社）

    2020-08-08 11:05:55

    〔即時新聞／綜合報導〕印度快運航空（Air India Express）一架客機7日晚間降落時衝出跑道墜入山谷，據了解，該班機為印度的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）撤僑專機，機上共有190人，事故造成17人死亡及173人受傷送醫。這是印度自2010年以來最嚴重的空難事故。

    綜合外媒報導，印度快運航空編號AXB1344的波音737客機，由杜拜飛抵印度卡利卡特國際機場（Calicut International Airport），當地時間7日晚間7時許降落時，疑似因大雨衝出跑道，墜入35英尺（約10公尺）深的山谷裡，機身斷成兩截。歷經約3小時救援行動後，機上所有人皆被救出。

    印度民航部長浦立（Hardeep Singh Puri）指出，由於當地天氣因素，這架班機首次嘗試降落時並未成功，在空中繞行數圈後從另一個方向進行第二次降落。但浦立強調，事故原因仍有待調查釐清。

    據了解，這架班機是由印度政府委託印度快運航空運作的撤僑專機，協助因疫情滯留在其他國家的民眾返回印度。機上載有184名乘客，其中包含10名嬰兒，另有2名駕駛與4名機組員，2名駕駛皆在事故中喪生。

    卡利卡特國際機場位於印度南部喀拉拉邦（Kerala），是當地重要的國際機場之一，處理許多國際航班起降。機場本身坐落於一座山丘的山頂上，機場跑道短，加上跑道先前已因雨季出現毀損，不少國際航空公司已經拒絕讓波音777及空巴A330等大型客機降落此機場。

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