印航班機衝出跑道斷兩截！ 至少3死、180多人生死未卜

印度快運航空（Air India Express）一架從杜拜飛往印度科澤科德（Kozhikode）的班機，在當地時間7日晚間約7時38分進行降落時，疑因天雨路滑衝出跑道，機身直接斷成兩截，據報機上有191名乘客與6位幾組人員，至少有3人死亡，其餘180多人生死未卜。（圖擷取自推特）

2020-08-08 00:00:20

〔即時新聞／綜合報導〕印度快運航空（Air India Express）一架從杜拜飛往印度科澤科德（Kozhikode）的班機，在當地時間7日晚間約7時38分進行降落時，疑因天雨路滑衝出跑道，機身直接斷成兩截，據報機上有191名乘客與6位幾組人員，至少有3人死亡，其餘180多人生死未卜。

綜合外媒報導，印度民航總局證實，衝出跑道飛機型號為波音737。據悉，當地晚間天候狀況極為惡劣，幸好機體並未起火爆炸，有多名乘客受傷被送往附近醫院，現場一片混亂，但詳細失事原因仍有待調查；目前救援行動仍在進行中。

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《CNN》報導，目前共有一名飛行員和兩名乘客喪生；有當地媒體指出，目前至少有40名乘客受傷，這些傷者已被送往附近醫院，現場一片混亂。

#AirIndia flight on #VandeBharatMission with 170 passengers skids while #landing crashes after #overshooting the #runway and going into the valley. Fire tenders and ambulances rushed to the spot, at #Calicut International Airport So far no causality reported pic.twitter.com/RmasvqwLB0 — sudhakar （@naidusudhakar） August 7, 2020

印度民航總局證實，衝出跑道飛機型號為波音737。（圖擷取自推特）

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