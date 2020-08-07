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    印航班機衝出跑道斷兩截！ 至少3死、180多人生死未卜

    印度快運航空（Air India Express）一架從杜拜飛往印度科澤科德（Kozhikode）的班機，在當地時間7日晚間約7時38分進行降落時，疑因天雨路滑衝出跑道，機身直接斷成兩截，據報機上有191名乘客與6位幾組人員，至少有3人死亡，其餘180多人生死未卜。（圖擷取自推特）

    印度快運航空（Air India Express）一架從杜拜飛往印度科澤科德（Kozhikode）的班機，在當地時間7日晚間約7時38分進行降落時，疑因天雨路滑衝出跑道，機身直接斷成兩截，據報機上有191名乘客與6位幾組人員，至少有3人死亡，其餘180多人生死未卜。（圖擷取自推特）

    2020-08-08 00:00:20

    〔即時新聞／綜合報導〕印度快運航空（Air India Express）一架從杜拜飛往印度科澤科德（Kozhikode）的班機，在當地時間7日晚間約7時38分進行降落時，疑因天雨路滑衝出跑道，機身直接斷成兩截，據報機上有191名乘客與6位幾組人員，至少有3人死亡，其餘180多人生死未卜。

    綜合外媒報導，印度民航總局證實，衝出跑道飛機型號為波音737。據悉，當地晚間天候狀況極為惡劣，幸好機體並未起火爆炸，有多名乘客受傷被送往附近醫院，現場一片混亂，但詳細失事原因仍有待調查；目前救援行動仍在進行中。

    《CNN》報導，目前共有一名飛行員和兩名乘客喪生；有當地媒體指出，目前至少有40名乘客受傷，這些傷者已被送往附近醫院，現場一片混亂。

    印度民航總局證實，衝出跑道飛機型號為波音737。（圖擷取自推特）

    印度民航總局證實，衝出跑道飛機型號為波音737。（圖擷取自推特）

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