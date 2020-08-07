川普封殺騰訊恐讓《英雄聯盟》沒得玩？ 白宮官員：不影響！

不少北美玩家擔心川普封殺騰訊恐影響其子公司Riot Games的遊戲《英雄聯盟》。圖為《英雄聯盟》職業聯賽北美賽區LCS的比賽現場畫面。（法新社資料照）

2020-08-07 21:47:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普6日簽署行政命令，將於45天後禁止美國企業與抖音（TikTok）母公司「字節跳動」及微信（WeChat）母公司「騰訊」進行合作交流，引起譁然。針對騰訊遭禁，不少人擔心熱門的多人線上競技遊戲《英雄聯盟》也會遭殃，美國玩家都深怕之後再也玩不到遊戲。

綜合外媒報導，這次頒布的行政命令當中提到美企日後與騰訊或其子公司相關的業務來往、交易行為都將受美國政府管制，許多美國境內的遊戲業者也可能受到影響，因為騰訊在美國投資十分積極，由其是遊戲產業，包括騰訊100%控股的《英雄聯盟》遊戲商Riot Games、股份占比48.4%的《要塞英雄》遊戲商Epic Games。

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雖然行政命令表示騰訊旗下遊戲仍能夠正常運行，但在美國境內無法再藉廣告、贊助等管道獲得營收，恐使其在北美地區的營運受到影響。因此不少北美《英雄聯盟》玩家擔心這次行政命令將嚴重衝擊Riot Games，更糟糕可能使《英雄聯盟》職業聯賽沒有贊助廠商，北美LCS賽區恐會「走入歷史」。

但有白宮官員今天（7日）向《洛杉磯時報》證實，行政命令範圍僅微信APP本身涉及之交易，不會影響其他子公司，Riot Games、Epic Games等公司的業務不會受到影響。

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