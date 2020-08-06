為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    貝魯特大爆炸》產房毀了！孕婦慌亂產子 老公錄下驚險一刻

    黎巴嫩貝魯特4日發生大爆炸，方圓幾公里內的建物都受損嚴重，已知至少145人死亡、逾5000人受傷。（法新社）

    黎巴嫩貝魯特4日發生大爆炸，方圓幾公里內的建物都受損嚴重，已知至少145人死亡、逾5000人受傷。（法新社）

    2020-08-06 23:07:03

    〔即時新聞／綜合報導〕黎巴嫩貝魯特4日發生大爆炸，截至目前已知至少145死逾5000傷。一名男子在爆炸發生時正在替即將分娩的老婆錄影，當醫護人員聚在產婦身旁，爆炸震波突然衝來，整棟醫院劇烈搖晃，這驚險一刻剛好被男子錄下，幸好老婆順利產下一子、母子均安。

    根據《BBC》報導，產婦艾曼紐（Emmanuelle）的丈夫埃德蒙（Edmond），在爆炸發生前正在醫院要以手機錄下生產過程，畫面裡看到忙進忙出的醫生、護士，當他拍下老婆剛被推進產房的一刻，突然受到爆炸衝擊。

    埃德蒙說，當時醫生和護士正在幫妻子鋪床，不到20秒，就聽到「砰」的一聲巨響，接著窗戶碎裂，醫療器材飛到空中，天花板也塌了下來。慌亂中，他連忙將老婆推出醫院外，隨後也幫助了醫生和護士。

    最後，爆炸摧毀了醫院的產房，艾曼紐只能克難生產，幸運的是一個半小時後成功地生下兒子喬治（George），且母子均安。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    貝魯特大爆炸》馬克宏到訪獲熱烈歡迎 黎巴嫩人盼助推翻政府
    2020-08-06 22:47

    貝魯特大爆炸》馬克宏到訪獲熱烈歡迎 黎巴嫩人盼助推翻政府
    儲量是貝魯特爆炸4倍！ 澳洲人要求硝酸銨工廠搬走
    2020-08-06 19:47

    儲量是貝魯特爆炸4倍！ 澳洲人要求硝酸銨工廠搬走
    代言人曾佩慈829現身 禾悅花園熱銷五成

    代言人曾佩慈829現身 禾悅花園熱銷五成
    貝魯特大爆炸》船員2死1失蹤 郵輪被炸翻搶修無效沉港
    2020-08-06 18:34

    貝魯特大爆炸》船員2死1失蹤 郵輪被炸翻搶修無效沉港
    貝魯特爆炸以色列罕見聲援 市政大樓點亮黎巴嫩國旗
    2020-08-06 10:25

    貝魯特爆炸以色列罕見聲援 市政大樓點亮黎巴嫩國旗
    中火環保很給力！空污排放砍半

    中火環保很給力！空污排放砍半
    國際今日熱門
    2020-08-06 06:15

    被《哆啦AV夢》作者罵「令人作嘔」 黃之鋒亮大絕招擊殺

    2020-08-05 23:44

    衛星照曝光！中國部署新型多管火箭系統劍指台灣

    2020-08-06 00:01

    疫情解封中國教會開門仍難！42條嚴規 被迫歌頌習近平

    2020-08-06 00:00

    症狀類似武漢肺炎易混淆！ 美國爆「西尼羅病毒」疫情

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播