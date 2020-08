貝魯特大爆炸》產房毀了！孕婦慌亂產子 老公錄下驚險一刻

2020-08-06 23:07:03

〔即時新聞/綜合報導〕黎巴嫩貝魯特4日發生大爆炸,截至目前已知至少145死逾5000傷。一名男子在爆炸發生時正在替即將分娩的老婆錄影,當醫護人員聚在產婦身旁,爆炸震波突然衝來,整棟醫院劇烈搖晃,這驚險一刻剛好被男子錄下,幸好老婆順利產下一子、母子均安。

根據《BBC》報導,產婦艾曼紐(Emmanuelle)的丈夫埃德蒙(Edmond),在爆炸發生前正在醫院要以手機錄下生產過程,畫面裡看到忙進忙出的醫生、護士,當他拍下老婆剛被推進產房的一刻,突然受到爆炸衝擊。

埃德蒙說,當時醫生和護士正在幫妻子鋪床,不到20秒,就聽到「砰」的一聲巨響,接著窗戶碎裂,醫療器材飛到空中,天花板也塌了下來。慌亂中,他連忙將老婆推出醫院外,隨後也幫助了醫生和護士。

最後,爆炸摧毀了醫院的產房,艾曼紐只能克難生產,幸運的是一個半小時後成功地生下兒子喬治(George),且母子均安。

"I was afraid the baby was hurt"



Edmond's wife was in labour when the Beirut blast devastated the hospital, covering her in glass. He was filming at the time



Their son, George, arrived shortly after. He and mum are doing well



Warning: Upsetting imageshttps://t.co/e2PProbmpi pic.twitter.com/TVokcVf40c