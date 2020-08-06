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    武漢肺炎》新疆再增27例確診！中網：政府行不行？

    中國境內的武漢肺炎疫情不斷，引爆中網不滿。圖為接受檢測的新疆民眾。（路透）

    中國境內的武漢肺炎疫情不斷，引爆中網不滿。圖為接受檢測的新疆民眾。（路透）

    2020-08-06 10:24:30

    〔即時新聞／綜合報導〕中國境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情不斷，新疆、遼寧兩頭燒，絲毫未有減緩跡象，中國衛健委今公布最新統計，昨（5日）境內單日新增37例確診，20例無症狀，引爆中國網友不滿，紛紛質疑，「在家隔離已經快20天了，怎麼著都該控制住了吧？一直不斷新增，還有無症狀，社區工作者每天還那麼累，zf（政府）能不能找對方法？」、「密切接觸者怎麼過2萬了？」

    根據中國衛健委公告，昨（22日）0時至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例37例（新疆27例，遼寧3例、境外輸入病例7例），新增無症狀感染者20例（未公布詳細地區、境外輸入7例），現有疑似病例2例，尚在醫學觀察的密切接觸者23985人。

    對此，中國網友紛紛傻眼表示，「真的無語了，到底怎麼回事啊？在家隔離已經快20天了，怎麼著都該控制住了吧？一直不斷新增，還有無症狀，社區工作者每天還那麼累，zf（政府）能不能找對方法？」、「每天都是20多例，什麼時候才是個頭啊，快瘋了」、「已經21天了，仍然20多例的新增，其他沒有病例的市縣要跟著封多久？」，也有眼尖網友發現，「密切接觸者怎麼過2萬了？」、「遼寧不是昨天零新增了，咋又有了？」、「杭州昨天還新增了，怎麼沒有？」

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