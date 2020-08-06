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    武漢肺炎》新增再破千例 日本5日共增1357確診、5死

    日本5日全境新增1357例確診病例，連續第2日維持千例以上。圖為東京一間醫院醫護人員工作情況。（路透）

    日本5日全境新增1357例確診病例，連續第2日維持千例以上。圖為東京一間醫院醫護人員工作情況。（路透）

    2020-08-06 10:56:20

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續影響全球，日本境內自緊急事態宣言全境解除後疫情再起，昨日為我中央流行疫情指揮中心自中低感染風險國家移除；統計日本各自治體回報病例，日本5日全境新增1357例確診病例，連續第2日維持千例以上，病例數仍以東京都的263例居冠，而大阪府、愛知縣及福岡縣單日新增也呈破百，值得留意。

    根據《NHK》報導，綜合47個都道府縣5日至6日日本時間上午7時（台灣時間上午6時），全境共增1357例確診，另增5例死亡病例，分別出現在熊本、兵庫、千葉、神奈川和愛知縣；日本境內累計病例達4萬3525例（含郵輪「鑽石公主號」案確診病例712例），累計死亡病例達1041例（含郵輪「鑽石公主號」案死亡病例13例）。

    自4日起，日本單日新增病例回歸千例以上，4日新增病例為1240例，5日則出現逾百例攀升，連續第2日維持在千例以上。

    觀察各自治體病例，以東京都的新增263例最多，都內累計已有1萬4285例確診，累計病例數也為日本之首；大阪府以單日新增196例居次，縣內累計已有4916例確診。除此之外，5日同樣新增病例破百的愛知縣增加147例，累計病例2538例，該縣自今日起進入「緊急事態宣言」狀態；同樣新增破百的福岡縣則增123例，累計病例2479例。

    另統計至5日，確診者中，重症病例達104例。

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