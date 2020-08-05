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    8/5大三罷周年逢開庭 黃之鋒、周庭：與港人一同負隅頑抗

    開庭結束後，黃之鋒（中）表示，但今日屆逢「香港8‧5大三罷」一周年，他自勉能堅守港人抗爭精神以及初衷，同時也宣示他負隅頑抗的決心。由左而右依序為周庭、黃之鋒，與林朗彥。（彭博）

    開庭結束後，黃之鋒（中）表示，但今日屆逢「香港8‧5大三罷」一周年，他自勉能堅守港人抗爭精神以及初衷，同時也宣示他負隅頑抗的決心。由左而右依序為周庭、黃之鋒，與林朗彥。（彭博）

    2020-08-05 20:28:03

    〔即時新聞／綜合報導〕香港眾志前秘書長黃之鋒、副秘書長周庭以及前主席林朗彥今日至西九龍裁判法院出庭。開庭結束後，黃之鋒表示，他不知道未來是否會因觸犯港版國安法被定罪拘捕，但今日屆逢「香港8‧5大三罷」周年，他自勉能堅守港人抗爭精神及初衷，同時也宣示「負隅頑抗」的決心。

    綜合港媒報導，黃之鋒、林朗彥及周庭等人因去年6月21日包圍警察總部一事，被依涉嫌煽惑示威者、參與未經批准集結罪等案件起訴，上月6日前往香港東區法院出庭聆訊時，周庭當庭承認煽惑示威者、參與未經批准集結兩項控訴，她自認過去沒案底，法院判處非監禁刑罰的可能性高，但已有心理準備坐牢。

    當時3人獲准以原條件保釋。西九龍法院今（5）日下午2點半處理周庭的定罪、判刑，及黃之鋒、林朗彥的審前覆核。庭後，黃之鋒在臉書發文說明最新狀況，「我和林朗彥的審訊已排期在11月23日至26日、30日及12月1日處理，最尾一天也會處理周庭的陳情，至今仍未知何時判決與判刑。」

    黃之鋒表示，因他在警察總部外高喊「五大訴求 缺一不可」，而被港府政權起訴涉嫌「組織、煽惑及參與未經批准集結」等罪，屆時律師將代表他抗辯，並會特別就港警侵犯隱私、非法取證一事進行抗辯。

    「未來半年會否被國安法拘捕，也是未知之數。」黃之鋒說：「不經不覺，剛好今天已是『八五大三罷』一周年，當刻的堅持還在嗎？此時此刻，固然形勢相當艱困，但我們仍想跟大家在一起，好好抵抗。沒有暴徒，只有暴政。」

    周庭開完庭後也在臉書發文向關心案情進展的網友說：「我的求情程序會在12月1日進行，預計當日不會進行判決。感謝大家的祝福和愛。」

    2019年8月5日三罷行動，為香港市民反送中的自發集會及不合作示威運動，又稱「8‧5三罷」，三罷指「罷工」、「罷課」及「罷市」。

    香港眾志前秘書長黃之鋒（中）、副秘書長周庭（左）以及前主席林朗彥（右）今日至西九龍裁判法院出庭。開庭結束後，三人接受媒體聯訪。（圖擷取自臉書＿黃之鋒 Joshua Wong）

    香港眾志前秘書長黃之鋒（中）、副秘書長周庭（左）以及前主席林朗彥（右）今日至西九龍裁判法院出庭。開庭結束後，三人接受媒體聯訪。（圖擷取自臉書＿黃之鋒 Joshua Wong）

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