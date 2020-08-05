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    動輒億元！美國會要求哈佛等6名校提交「外國」捐贈紀錄

    圖為哈佛校園。（美聯社）

    圖為哈佛校園。（美聯社）

    2020-08-05 12:41:38

    〔即時新聞／綜合報導〕美國與中國關係緊張，並在財經、資安等多個領域嚴格對中國把關，如今教育領域也包含其中，美國國會週一要求，芝加哥大學、哈佛大學等6所大學，最慢8月10日後要提交自2015年1月以來，收到的外國禮物或簽訂合約。

    《美國之音》報導，美國眾議院監督與改革委員會多位議員致函芝加哥大學、德拉瓦大學、哈佛大學、紐約大學、賓夕法尼亞大學和耶魯大學校長，依據美國《高等教育法》，學院和大學應向教育部披露任何超過25萬美元（約台幣733萬元）來自外國的合約和禮物。

    報導指出，信件內稱最令人擔心的，是有些學校接受捐贈後改變其決策，並舉例「與吉林大學結盟的兩所大學」，在有報導稱武漢肺炎原於中國武漢實驗室時，公開捍衛中國。報導也列出部分學校這幾年所獲得的禮物或合約，像是哈佛大學接受來自中國、卡達、沙烏地阿拉伯、伊朗、俄羅斯共31筆禮物或合約，價值1億100萬美元（約台幣29億元）。

    紐約大學則接受這5國捐贈4000萬美元（約台幣11.7億元）、賓大接受6200萬美元（約台幣18億元）、芝加哥大學、德拉瓦大學和耶魯大學一共獲得不到3000萬美元（約台幣8.8億元）。此外賓大還收到中國金主300萬美元（約台幣8800萬元）的捐款，該金主為中國徐姓地產商，他在2011年涉入賄賂上海官員案件，並被質疑與中共關係密切。

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