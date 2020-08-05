英國3歲童攻頂巴迪萊峰 奪史上最年輕頭銜

英國3歲男童傑克森登上逾萬英尺的巴迪萊峰。（擷取自Leo Houlding臉書）

2020-08-05 13:44:43

〔即時新聞／綜合報導〕征服一座又一座高峰是不少登山運動員的畢生夢想，在疫情襲捲全球之際，英國3歲男童傑克森（Jackson Houlding）在專業登山員父親的帶領下，登上逾萬英尺的巴迪萊峰，創下史上最年輕登頂該峰的紀錄。

綜合外媒報導，英國登山家豪歐汀（Leo Houlding）上月底帶著妻子、7歲女兒及3歲兒子前往瑞士和意大利邊境，挑戰海拔1萬853英呎（約3307公尺高）的巴迪萊峰（Piz Badile），一家4口費時3日成功登頂，3歲的傑克森雖大部分時間都由母親背著，最終仍創下紀錄，而7歲的女兒芙蕾雅（Freya）更成為過去153年來，憑一己之力最年輕的登頂者。

請繼續往下閱讀...

豪歐汀事後在臉書PO文分享這個好消息，他寫道，適逢自己40歲生日，便帶著心愛的家人共享攀登的樂趣，最終在天氣之神的眷顧下成功攻頂。

豪歐汀與妻子在準備期間訂定了詳細的戰術及計畫，將意外發生的可能降至最低，他也對心愛兒女的表現感到相當自豪，其女芙蕾雅在攻頂後坦言，整段挑戰過程又有趣又可怕，但在完成後一切的辛苦都值得；傑克森則興奮地表示登山很好玩，「（過程中）得到的糖果獎勵也同等好玩」。

芙蕾雅在攻頂後坦言，整段挑戰過程又有趣又可怕，但在完成後一切的辛苦都值得。（擷取自Leo Houlding臉書）

豪歐汀一家人登頂合照。（擷取自Leo Houlding臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法