9人61年前登烏拉山全數死亡 前蘇聯最離奇山難調查出爐

1959年2月，9名老練登山客前往烏拉山的東坡不料發生山難，全員神秘死亡，被外界視為最離奇的山難事件。圖為電影翻拍該事件劇照。（法新社）

2020-07-12 17:42:26

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯當局11日公布61年前烏拉山離奇山難的調查結果，認為1959年造成9名登山客在烏拉山脈離奇死亡的原因並非什麼超自然現象，而是雪崩，研判他們為了躲避雪崩離開帳篷，卻由於低溫及能見度差的原因而無法返回，全員不幸罹難。

綜合外媒報導，1959年2月，9名老練登山客前往烏拉山的東坡Kholat Syakhl（在曼西語中的意思為「死亡之山」，海拔1097米），由佳特洛夫（Dyatlov）擔任領隊，所有的隊員都有豐富的滑雪和山峰考察經驗，不料發生山難，全員神秘死亡，當時蘇聯調查人員僅將死亡原因定調為「強大的未知力量」，引發外界揣測，該起離奇山難被稱為「佳特洛夫事件」（Dyatlov Pass incident）。

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外界對過去這起山難的議論紛紛，加上在事故發生後3年內，該地區被徹底封鎖，禁止任何人進入，更引發不少陰謀猜測，包含外星人、秘密核爆等，有傳言指出死去的登山客衣服檢測出大量的放射性殘留物質，更令此起事件增添許多疑雲。

由於受害者家屬多次呼籲，而且「佳特洛夫事件」也備受媒體關注，俄羅斯當局決定重啟調查，俄在當年登山者死亡的地區進行了9次勘察，最後得出結論，登山隊在紮營地遭遇雪崩，眾人倉忙逃出後，由於能見度低，且當時溫度為零下40-45℃，隊員們無法返回帳篷，最終全員凍斃於風雪中。

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