美國可能轟炸黃岩島？南華早報：視菲律賓態度

美國和菲律賓部隊2019年4月在黃岩島附近舉行聯合演習，演練搶灘登陸作戰。（美聯社檔案照）

2020-08-05 06:06:32

〔國際新聞中心／綜合報導〕針對中國軍事專家聲稱，美國可能會對南海中沙群島的黃岩島（Scarborough Shoal）展開軍事行動，以拉抬川普在今年11月總統大選的選情，香港「南華早報」4日引述觀察家說法報導，美軍攻擊黃岩島可能會引爆與中國的全面衝突，可能性不高，尤其是在沒有菲律賓點頭的情況下。

中國政策科學研究會高級研究員、中國海軍退役軍官王雲飛近日撰文指稱，由於川普選情落後前民主黨副總統拜登，可能企圖在南海發動一場「可控」的軍事衝突，以拉抬其民調聲望，而地點最有可能在黃岩島。

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據傳日本「讀賣新聞」曾在7月底披露，川普已祕密制定轟炸黃岩島的計畫，只待川普一聲令下，軍方即可付諸行動，但假新聞的可能性極高。王雲飛則煞有介事地預測，美國很可能對南海島礁發動攻擊，最有可能選擇黃岩島，因為菲律賓聲索該島主權，美軍可能「裝模作樣打擦邊球」；二是該島沒有人員駐守，引起的外交衝突相對較輕；三是該島曾充當美軍的轟炸靶場，美軍可能以恢復訓練為由羞辱中方。

王雲飛還說，中國建有機場的美濟礁、永暑礁和渚碧礁，也可能成為美軍攻擊目標，但攻擊這三個島礁對中方造成的破壞較大，引起的國際關注程度較高，在美國國內的政治效果明顯。或者，美國可能以軍事訓練為由，以飛彈或火砲攻擊前述島礁的礁盤邊緣，不攻擊島礁上的設施，既可避免中方人員傷亡，減少外交糾紛，也同樣可以達到其政治軍事目的。

王雲飛聲稱，還有另外一種可能，就是對各國都無人駐守的島礁進行轟炸，藉此否定相關國家對南海島礁的主權聲索。

黃岩島位於菲律賓西海岸的200海里專屬經濟區（EEZ）內，中國、台灣和菲律賓都宣稱擁有主權，現由中國實際控制。據稱黃岩島的軍事價值極高，周圍的深水可滿足核潛艦活動，陸地面積150平方公里，比南沙群島第一大島美濟礁大上2至3倍，若建成軍事基地，可將中國事防禦縱深擴展1000公里半徑。

「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）主任胡波認為，美國攻擊黃岩島也等於是給了菲律賓「一個耳光」，除非事先獲得馬尼拉同意，但此舉不僅可能激怒菲律賓，也可能引發區域其他國家的不滿；一旦真的發生，美中將有可能爆發大戰。胡波強調，美國在南海動武「基本上不可能，因為美國知道這將導致一場全面戰爭」。

菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）3日表示，總統杜特蒂已下令，在菲國12海里領海海域之外，禁止菲軍參與他國在南海的演習。羅倫沙納說，倘若某一國家的行動被視為挑起戰端，緊張情勢將會升高，「因此我希望演習的各方審慎小心，避免可能進一步加劇緊張局勢的誤判」。

美國和菲律賓部隊2019年4月在黃岩島附近舉行聯合演習，演練搶灘登陸作戰。（美聯社檔案照）

中國海警船2017年4月在黃岩島海域巡邏。（路透檔案照）

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