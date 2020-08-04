為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美國政府要抽成！微軟擬收購TikTok 川普：交易是我准的

    美國總統川普（見圖）稱，如果TikTok最後被美企收購，美國政府有權從中抽成，而且還占收購價「相當大一部分」。（美聯社）

    美國總統川普（見圖）稱，如果TikTok最後被美企收購，美國政府有權從中抽成，而且還占收購價「相當大一部分」。（美聯社）

    2020-08-04 19:56:23

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普一度決定封殺中國短影音平台「抖音」海外版TikTok，不過在與微軟（Microsoft）會談後，決定對微軟收購TikTok的談判「開綠燈」，但只限45天；川普也稱，如果TikTok最後成功被美企收購，美國政府有權從中抽成，而且應該占收購價「相當大一部分」。

    綜合外媒報導，川普表示，交易雙方原本都無權進行收購談判，這是我「准許促成的」，如果沒有我根本不可能發生，所以不管最後是微軟還是TikTok要支付，美國政府從收購金中抽取一筆為數不小的費用「相當合情合理」；川普還將抽成比喻成「房東跟房客的關係」。他強調，TikTok利用美國獲得巨大的成功，「難道不用付點房租嗎？」

    《彭博社》指出，綜觀美國近代歷史，美國政府要從一間沒有持有股份的公司抽取一筆額外的費用是「絕無僅有」，即便是美國海外投資委員會（CFIUS）向提出收購案進行審查的外商收取費用，金額也不會超過上限30萬美元（約新台幣881萬元），不符合川普的說法；美國三大律師事務所之一的歐華律師事務所（DLA Piper）律師克萊因（Nicholas Klein）也認為，美國政府無權透過CFIUS收取任何費用。

    美國麻省理工學院發行的科技報刊《麻省理工科技評論》（MIT Technology Review）記者夏洛特·吉（Charlotte Jee）認為，讓微軟收購TikTok美國業務的行為「匪夷所思」，美國國會上週才審查4間科技公司是否有壟斷市場，結果現在川普竟意圖讓其中一間公司「變得更大」。

    美國強硬要求TikTok得在9月15日退出美國市場，除非將美國業務分割出售給美國企業，以防止中國政府有機會染指美國人的個資，不過據稱微軟除了與TikTok洽談收購美國業務的經營權外，同時也要求收購加拿大、澳洲以及紐西蘭等「五眼聯盟」成員國的業務。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    TikTok遭禁 中官媒控美「盜竊」中企、將有應對措施
    2020-08-04 16:27

    TikTok遭禁 中官媒控美「盜竊」中企、將有應對措施
    不跟美國封殺 英德法為TikTok留後路
    2020-08-04 14:12

    不跟美國封殺 英德法為TikTok留後路
    微軟前CEO：收購TikTok令人興奮 微軟已準備好應對監管
    2020-08-04 11:38

    微軟前CEO：收購TikTok令人興奮 微軟已準備好應對監管
    川普暫緩封殺 給微軟45天買下TikTok
    2020-08-04 05:30

    川普暫緩封殺 給微軟45天買下TikTok
    字節跳動創辦人：美CFIUS要求售TikTok 自己不認同
    2020-08-03 19:41

    字節跳動創辦人：美CFIUS要求售TikTok 自己不認同
    中火環保很給力！空污排放砍半

    中火環保很給力！空污排放砍半
    下通牒！《路透》：川普給「TikTok」45天時間談收購
    2020-08-03 10:07

    下通牒！《路透》：川普給「TikTok」45天時間談收購
    TikTok另覓地點設總部 消息人士：英國倫敦是選項之一
    2020-07-19 10:18

    TikTok另覓地點設總部 消息人士：英國倫敦是選項之一
    國際今日熱門
    2020-08-03 22:17

    柬埔寨草擬新法 男不准裸露上身 女不准穿清涼衣物

    2020-08-03 22:34

    穿越時空？遊客驚見吳哥窟仙女浮雕 神似日本動漫美少女戰士

    2020-08-04 00:04

    劉德華、容祖兒也向中共輸誠？黃之鋒點出突破中共箝制的破口

    2020-08-03 23:01

    遭丈夫拿槍轟臉幾乎毀容 美國首名換臉女術後12年去世

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播