美國政府要抽成！微軟擬收購TikTok 川普：交易是我准的

美國總統川普（見圖）稱，如果TikTok最後被美企收購，美國政府有權從中抽成，而且還占收購價「相當大一部分」。（美聯社）

2020-08-04 19:56:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普一度決定封殺中國短影音平台「抖音」海外版TikTok，不過在與微軟（Microsoft）會談後，決定對微軟收購TikTok的談判「開綠燈」，但只限45天；川普也稱，如果TikTok最後成功被美企收購，美國政府有權從中抽成，而且應該占收購價「相當大一部分」。

綜合外媒報導，川普表示，交易雙方原本都無權進行收購談判，這是我「准許促成的」，如果沒有我根本不可能發生，所以不管最後是微軟還是TikTok要支付，美國政府從收購金中抽取一筆為數不小的費用「相當合情合理」；川普還將抽成比喻成「房東跟房客的關係」。他強調，TikTok利用美國獲得巨大的成功，「難道不用付點房租嗎？」

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《彭博社》指出，綜觀美國近代歷史，美國政府要從一間沒有持有股份的公司抽取一筆額外的費用是「絕無僅有」，即便是美國海外投資委員會（CFIUS）向提出收購案進行審查的外商收取費用，金額也不會超過上限30萬美元（約新台幣881萬元），不符合川普的說法；美國三大律師事務所之一的歐華律師事務所（DLA Piper）律師克萊因（Nicholas Klein）也認為，美國政府無權透過CFIUS收取任何費用。

美國麻省理工學院發行的科技報刊《麻省理工科技評論》（MIT Technology Review）記者夏洛特·吉（Charlotte Jee）認為，讓微軟收購TikTok美國業務的行為「匪夷所思」，美國國會上週才審查4間科技公司是否有壟斷市場，結果現在川普竟意圖讓其中一間公司「變得更大」。

美國強硬要求TikTok得在9月15日退出美國市場，除非將美國業務分割出售給美國企業，以防止中國政府有機會染指美國人的個資，不過據稱微軟除了與TikTok洽談收購美國業務的經營權外，同時也要求收購加拿大、澳洲以及紐西蘭等「五眼聯盟」成員國的業務。

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