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    印度武漢肺炎疫情惡化 內閣第2位部長確診

    2020-08-05 00:13:04

    〔中央社〕印度總理莫迪領導的內閣，繼內政部長夏哈確診感染武漢肺炎後，又有一名部長確診，石油部長普拉德漢今天推文表示自己確診，已入院就醫。

    即使印度中央政府不斷宣稱印度的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情並未如外界看待的嚴重，但繼莫迪左右手、內政部長夏哈（Amit Shah）2日確診後，石油部長普拉德漢（Dharmendra Pradhan）今天推文說：「由於出現症狀，我經過病毒檢測後，報告呈現陽性，並在醫生建議下住院。」

    Livemint等印度媒體報導，普拉德漢已被安排住進德里衛星城市古爾岡（Gurugram）的梅丹塔（Medanta）醫院治療，他是莫迪內閣中第2位部長確診感染武漢肺炎。

    莫迪政府在經濟考量下逐步解封，導致人口流動增加，加上民眾和政治人物在內，都未能確實遵守個人防護措施和保持社交距離相關規定，讓印度最近每天新增超過5萬個武漢肺炎病例；至今晚7時30分，累計確診病例已達187萬8382例，死亡人數也達3萬9188人，逼近4萬。

    此外，莫迪明天還將與執政黨政要到北方省阿尤德亞市（Ayodhya）出席羅摩（Ram）廟奠基儀式，貴賓就有50人，信徒和受邀者預估也有上百人，外界擔心這樣大型的宗教活動，讓印度政府高層領袖暴露在染疫的高風險之下，將可能引發政府領導危機。

    由莫迪所領導印度人民黨（BJP）執政的卡納塔卡省（Karnataka）政府，已陷入政府領導危機，省長葉猶拉帕（B.S.Yeddyurappa）和前省長席達拉邁亞（Siddaramaiah）等當地政治領袖，都確診感染武漢肺炎。

    此外，印度北方省技能教育廳長瓦倫（Kamal Rani Varun）更於2日死於武漢肺炎。

    因為疫情太過嚴重，莫迪政府不顧各界勸說仍執意要舉辦阿尤德亞羅摩廟奠基儀式，連過去積極推動羅摩廟興建的印度人民黨資深領袖巴蒂（Uma Bhart）昨天在勸阻未果下只好推文公開表示，自己不參加奠基儀式，並為將參加這場大型宗教活動的莫迪健康感到擔心。

    阿尤德亞市準備興建羅摩神廟的現址，原是一座有460年歷史的清真寺，但在激進印度教徒的暴動下，清真寺被摧毀，穆斯林與激進印度教徒長期為這塊土地的歸屬不斷爭訟，導致當地宗教裂痕。

    印度最高法院2019年11月裁定，允許印度教徒在這塊土地上興建羅摩神廟，但穆斯林團體則將取得阿尤德亞市另一塊土地來興建新清真寺。向來主張印度教至上的莫迪政府，認為這是任內重大政績，可鞏固激進印度教支持者，因而非常重視羅摩廟興建相關事宜。（編輯：林治平）

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