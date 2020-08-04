瑞典女神歌手中止幫華為代言 稱中國不是友善國家

瑞典歌手拉森（Zara Larsson）去年12月22日在美國佛州演出。（美聯社）

2020-08-04 22:37:01

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國網路設備商「華為」因資安疑慮遭美國政府封殺，在國際上處境也越來越形同過街老鼠。瑞典歌手拉森（Zara Larsson），4日宣佈已中止雙方合作關係，並稱中國「不是友善國家」。

拉森在瑞典TV4電視網表示，幾個月前就已停止與華為合作，「如果我現在回頭看，從專業、也從個人角度來看，這都不是我所做過最明智的交易」，「這不是我支持的」。

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現年22歲的拉森，2008年10歲時參加選秀賽贏得冠軍，一鳴驚人，2013年推出個人首張專輯，同年躍上國際舞台，如今已是國際上數一數二知名的瑞典歌手，曾於2016年獲選「時代」雜誌當年「最具影響力的30名青少年」。根據TV4的資料，她的暢銷曲串流量已經超過50億播放次。她去年4月與華為簽約代言。

拉森4日在電視訪問中說，她不想支持中國「所作所為」，「我們知道，中國不是友善國家」，她願意在維吾爾族人、抖音（TikTok）或者香港問題上表態，但是受她和華為的合作關係「阻礙」，未能表達立場。同日，她才遭瑞典反對派「溫和黨」（Moderate Party）地方政治人物艾克布拉德（Matilda Ekeblad）投書媒體，批評她「任中國差遣」。

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