面對美國遍地部署飛彈 俄外交部嗆：將迅速作出反應！

俄羅斯外交部表示，不會無視美軍飛彈給俄羅斯領土構成的威脅。圖為美軍在夏威夷發射飛彈。（法新社）

2020-08-04 10:53:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國川普政府在去年2月1日宣布，退出自1987年與蘇聯簽署的《中程飛彈條約》，而俄羅斯外交部在美國退出《中程飛彈條約》一周年之際發布消息指稱，不論美國近期部署的是核武或常規飛彈，俄羅斯將迅速作出反應。

綜合俄媒報導，俄羅斯外交部指出，美國退出《中程飛彈條約》後，在陸基中程和短程飛彈領域不再有任何限制，而且給整體安全穩定帶來的威脅已翻倍增長。美國退出條約後立即執行加速打造飛彈系統的方針，而這些飛彈都是先前《中程飛彈條約》所明文禁止的規格。

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俄國外交部表示，美國試射飛彈完全證明俄國多年來對美國不遵守條約提出異議是有憑有據。針對美方公開表明將盡快在亞太地區及歐洲部署飛彈，俄國外交部強調，美國在全球各地部署陸基中短程飛彈，嚴重破壞地區和全球安全，並引發新一輪軍備競賽，俄羅斯不會無視美軍飛彈給俄羅斯領土構成的威脅，無論美方部署的是核武還是常規飛彈，俄羅斯都會迅速反應。

俄羅斯外交部表示，唯一合理的做法是透過政治及外交手段合作解決此局勢，俄羅斯仍有意展開和平建設工作，並加強國防安全擊戰略穩定，希望美方也能有此想法。

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