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    「仿生陰莖」長手臂上！年底有望移回「正確位置」

    英國男子麥克唐納（Malcolm MacDonald）給了自己手臂上的陰莖起了個綽號「吉米」。（圖取自鏡報）

    英國男子麥克唐納（Malcolm MacDonald）給了自己手臂上的陰莖起了個綽號「吉米」。（圖取自鏡報）

    2020-08-04 00:55:56

    〔即時新聞／綜合報導〕英國一名男子因感染導致下體壞死，「整根」脫落。他原先放棄任何希望，幸運找到了願意幫助他的醫療團隊及資金贊助，在他的手臂成功接上、培養了「仿生陰莖」，成為史上第一名「在手臂上培養陰莖」的人，卻因各種原因延後手術，今年年底可望將陰莖移回「正確的位置」。

    英國男子麥克唐納（Malcolm MacDonald）曾因會陰部感染，慢慢延伸、擴散，2014年，陰莖因為血液感染逐漸變黑、壞死、脫落，當年他情緒崩潰，覺得「自己毀了」，將脫落的陰莖丟掉後就醫，並聽從醫生指示，將剩下的部分像香腸捲一般捲起放著。

    擁有兩個孩子的麥克唐納事發後情緒崩潰，一蹶不振，每天不斷以酒澆愁。某天，他的醫師向他介紹具備建構陰莖專業的專家、倫敦大學醫院的雷夫教授（David Ralph），雷夫向他講解了從手臂培養並移植至原先陰莖位置的流程，給了他一線生機。

    麥克唐納不介意長達2年的手術流程，相當興奮的他接受了教授的建議，還給了自己手臂上的陰莖起了個綽號「吉米」。此後他平常都只能穿上長襯衫來遮掩前臂上生長的陰莖，甚至有不少不解的民眾，認為他是個變態。

    好消息是，這一切麻煩事可望在今年結束。原先訂在2018年施行的最後手術，因時間問題導致手術延後，而2019年則因為醫療團隊人手不足臨時取消手術。最後原定今年4月舉行的手術則因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延後，不過今年年底可望再進行幾次移植手術，就能將「吉米」移到原本的位置上。

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