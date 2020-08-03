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    驚！ 他在家用電腦印支票 竟成功買走400萬保時捷

    美國佛州男子凱利（Casey William Kelley）日前在家用電腦印支票，事後竟成功買走價值13萬9203美元（約新台幣412萬元）的保時捷，直到銷售人員拿著支票到銀行兌現，發現軋不過去才驚覺被騙了，最後該男子也被警方逮捕。（圖擷取自「Walton County Sheriff’s Office」官網）

    美國佛州男子凱利（Casey William Kelley）日前在家用電腦印支票，事後竟成功買走價值13萬9203美元（約新台幣412萬元）的保時捷，直到銷售人員拿著支票到銀行兌現，發現軋不過去才驚覺被騙了，最後該男子也被警方逮捕。（圖擷取自「Walton County Sheriff’s Office」官網）

    2020-08-03 20:26:42

    〔即時新聞／綜合報導〕好神奇！美國佛州男子凱利（Casey William Kelley）日前在家用電腦印支票，事後竟成功買走價值13萬9203美元（約新台幣412萬元）的保時捷，直到銷售人員拿著支票到銀行兌現，發現軋不過去才驚覺被騙了，最後該男子也被警方逮捕。

    綜合外媒報導，這起詐欺事件發生在美國佛羅里達州，42歲的凱利上月28日在當地一家保時捷經銷店看上「911 Turbo」的車款，便拿出在家印製的支票向銷售人員表示要購買，接著填上13萬9203美元的金額後順利把保時捷開回家。

    銷售人員事後拿著支票前往銀行兌領，但銀行行員卻表示該支票是一張假票無法兌現，銷售人員這時才驚覺被騙，急忙打電話報案。警方獲報後立刻展開調查，於30日在一家珠寶店逮到凱利，發現他正打算用6萬1521美元（約新台幣180萬元）的假支票購買3支勞力士手錶。

    凱利向警方供稱，這些支票都是他在家用電腦與印表機印的，自己壓根也沒這麼多錢，目前案件仍在偵辦中。

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