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    諷習近平？ 曬愛犬與小熊維尼同框照 龐皮歐親自解答

    龐皮歐15日在社群媒體上PO出一張愛犬與玩具的照片，最醒目的玩具恰好是一隻小熊維尼，引發許多網友聯想。（圖擷取自龐皮歐推特）

    龐皮歐15日在社群媒體上PO出一張愛犬與玩具的照片，最醒目的玩具恰好是一隻小熊維尼，引發許多網友聯想。（圖擷取自龐皮歐推特）

    2020-07-16 21:44:24

    〔即時新聞／綜合報導〕中美關係近期緊張，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）近來也就港版國安法、新疆人權及南海等議題公開砲轟中國。他15日在推特PO出一張愛犬梅瑟（Mercer）與玩具的照片，最醒目的玩具恰好是一隻小熊維尼，引發許多網友聯想，認為在嘲諷中國領導人習近平，對此，龐皮歐笑回，他真的只是想秀一下愛犬被玩偶圍繞的畫面而已。

    龐皮歐15日在推特PO出自家愛犬的照片寫道：「梅瑟和所有她最愛的玩具都在這兒了！」而在這張上傳照片中，散落一地的眾絨毛玩偶中，最引人注意的就是正中間的小熊維尼。

    由於習近平被網友被戲稱為小熊維尼，許多網又見狀紛紛笑說「你說維尼心裡是什麼感受」、「這嘲諷開超大的」、「我看見了習近平玩偶」、「這是一隻習近平不會吃的狗」。

    這張相片吸引超過4萬名網友按讚、1萬多人留言，許多人貼上嘲諷習近平的圖，大多數網友對貼文表示讚賞，要求美國打倒中共（CCP），但也有人批評龐皮歐格調太低。

    綜合外媒報導，龐皮歐接受電台訪問時，被問到推特上的圖片是否可稱為「小熊維尼門」（Winnie the Pooh-gate），他笑說沒有特別意思，「沒有啦！我想那只是一些絨毛填充動物，都是要哄梅沙開心而已。」否認別有用心的含意。

    對於《BBC》有報導調侃照片另有意思，龐皮歐則笑稱沒有看過報導，還強調曬出的愛犬照並非抨擊中國行動的一部份。

    《BBC》分析認為，儘管龐皮歐可能只是隨手無心地分享照片，但「小習維尼」的特殊語境，美國國務卿恐怕不可能不知一二；龐皮歐也可能是在暗示警告：美國已經準備好玩弄、甚至咬殺「小習維尼」政權？

    《BBC》稱，照片中的狗，也許是指美國或他自己，因為在中國，許多人都會罵美國或龐皮歐是「狗」；至於相片中趴在小熊維尼旁的大象玩偶，則被認為可能是指印度。

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