諷習近平？ 曬愛犬與小熊維尼同框照 龐皮歐親自解答

2020-07-16

〔即時新聞/綜合報導〕中美關係近期緊張,美國國務卿龐皮歐(Mike Pompeo)近來也就港版國安法、新疆人權及南海等議題公開砲轟中國。他15日在推特PO出一張愛犬梅瑟(Mercer)與玩具的照片,最醒目的玩具恰好是一隻小熊維尼,引發許多網友聯想,認為在嘲諷中國領導人習近平,對此,龐皮歐笑回,他真的只是想秀一下愛犬被玩偶圍繞的畫面而已。

龐皮歐15日在推特PO出自家愛犬的照片寫道:「梅瑟和所有她最愛的玩具都在這兒了!」而在這張上傳照片中,散落一地的眾絨毛玩偶中,最引人注意的就是正中間的小熊維尼。

由於習近平被網友被戲稱為小熊維尼,許多網又見狀紛紛笑說「你說維尼心裡是什麼感受」、「這嘲諷開超大的」、「我看見了習近平玩偶」、「這是一隻習近平不會吃的狗」。

這張相片吸引超過4萬名網友按讚、1萬多人留言,許多人貼上嘲諷習近平的圖,大多數網友對貼文表示讚賞,要求美國打倒中共(CCP),但也有人批評龐皮歐格調太低。

綜合外媒報導,龐皮歐接受電台訪問時,被問到推特上的圖片是否可稱為「小熊維尼門」(Winnie the Pooh-gate),他笑說沒有特別意思,「沒有啦!我想那只是一些絨毛填充動物,都是要哄梅沙開心而已。」否認別有用心的含意。

對於《BBC》有報導調侃照片另有意思,龐皮歐則笑稱沒有看過報導,還強調曬出的愛犬照並非抨擊中國行動的一部份。

《BBC》分析認為,儘管龐皮歐可能只是隨手無心地分享照片,但「小習維尼」的特殊語境,美國國務卿恐怕不可能不知一二;龐皮歐也可能是在暗示警告:美國已經準備好玩弄、甚至咬殺「小習維尼」政權?

《BBC》稱,照片中的狗,也許是指美國或他自己,因為在中國,許多人都會罵美國或龐皮歐是「狗」;至於相片中趴在小熊維尼旁的大象玩偶,則被認為可能是指印度。

Mercer and all of her favorite toys! ???? pic.twitter.com/bGal0ui6E2