變態女在澡堂偷拍「女顧客裸照」 竟還開直播給老公看

中國內蒙古一間女澡堂近日發生一起偷拍事件，沒想到偷拍者同樣是女性，甚至進行偷拍時還同步直播給她老公觀賞，今（31）日偷拍女子被警方處以行政拘留10日，以及人民幣500元（約新台幣2200元）的罰款。示意圖。（歐新社檔案照）

2020-07-31 21:08:33

〔即時新聞／綜合報導〕到底在想什麼？中國內蒙古一間女澡堂近日發生一起偷拍事件，沒想到偷拍者同樣是女性，甚至進行偷拍時還同步直播給她老公觀賞，今（31）日偷拍女子被警方處以行政拘留10日，以及人民幣500元（約新台幣2200元）的罰款。

綜合中媒報導，中國一名張姓女子在28日凌晨和朋友到內蒙古呼和浩特市一間澡堂洗澡，更衣時驚覺被另一名女子偷拍，張女立刻衝向前與對方理論，才發現偷拍者的手機中不只有她的裸照，還有其他受害女子的照片。

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更誇張的是，偷拍女子在更衣室神態自若，不僅翻轉手機鏡頭偷拍，甚至還全程開啟直播給老公欣賞，張女和朋友擔心偷拍女子可能拿偷拍影片去賣錢，因此立刻報警請警方處理。

報導指出，這名偷拍女子今年39歲，她宣稱因為一個人無聊才會去偷拍，警方調查後也發現她並非以營利為目的，真的只是無聊，由於偷拍行為侵犯他人隱私，最後將她處以行政拘留10日，並處以人民幣500元罰款。

中國網民也在微博上痛批偷拍女子有夠噁心，紛紛留言「什麼人啊，好噁心」、「我特別討厭在澡堂跟更衣間玩手機的人」、「這兩口子真般配，也真噁心」。

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