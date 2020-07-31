為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    變態女在澡堂偷拍「女顧客裸照」 竟還開直播給老公看

    中國內蒙古一間女澡堂近日發生一起偷拍事件，沒想到偷拍者同樣是女性，甚至進行偷拍時還同步直播給她老公觀賞，今（31）日偷拍女子被警方處以行政拘留10日，以及人民幣500元（約新台幣2200元）的罰款。示意圖。（歐新社檔案照）

    中國內蒙古一間女澡堂近日發生一起偷拍事件，沒想到偷拍者同樣是女性，甚至進行偷拍時還同步直播給她老公觀賞，今（31）日偷拍女子被警方處以行政拘留10日，以及人民幣500元（約新台幣2200元）的罰款。示意圖。（歐新社檔案照）

    2020-07-31 21:08:33

    〔即時新聞／綜合報導〕到底在想什麼？中國內蒙古一間女澡堂近日發生一起偷拍事件，沒想到偷拍者同樣是女性，甚至進行偷拍時還同步直播給她老公觀賞，今（31）日偷拍女子被警方處以行政拘留10日，以及人民幣500元（約新台幣2200元）的罰款。

    綜合中媒報導，中國一名張姓女子在28日凌晨和朋友到內蒙古呼和浩特市一間澡堂洗澡，更衣時驚覺被另一名女子偷拍，張女立刻衝向前與對方理論，才發現偷拍者的手機中不只有她的裸照，還有其他受害女子的照片。

    更誇張的是，偷拍女子在更衣室神態自若，不僅翻轉手機鏡頭偷拍，甚至還全程開啟直播給老公欣賞，張女和朋友擔心偷拍女子可能拿偷拍影片去賣錢，因此立刻報警請警方處理。

    報導指出，這名偷拍女子今年39歲，她宣稱因為一個人無聊才會去偷拍，警方調查後也發現她並非以營利為目的，真的只是無聊，由於偷拍行為侵犯他人隱私，最後將她處以行政拘留10日，並處以人民幣500元罰款。

    中國網民也在微博上痛批偷拍女子有夠噁心，紛紛留言「什麼人啊，好噁心」、「我特別討厭在澡堂跟更衣間玩手機的人」、「這兩口子真般配，也真噁心」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    搭車脫內褲還留神秘液體 辣妹讓計程車司機下場好慘
    2020-07-24 00:25

    搭車脫內褲還留神秘液體 辣妹讓計程車司機下場好慘
    立院初審 性侵過程錄影、直播最少關7年
    2020-05-20 15:26

    立院初審 性侵過程錄影、直播最少關7年
    台新銀「愛的力量」第11屆活動起跑

    台新銀「愛的力量」第11屆活動起跑
    大規模偷拍！南韓驚爆1600人「被直播」 30間旅館淪陷
    2019-03-20 22:38

    大規模偷拍！南韓驚爆1600人「被直播」 30間旅館淪陷
    義式餐廳男員工更衣室偷拍 女店長蒐證後刪影片報警
    2019-02-23 18:22

    義式餐廳男員工更衣室偷拍 女店長蒐證後刪影片報警
    買房還要排隊！ 林口新案超搶手

    買房還要排隊！ 林口新案超搶手
    無人機偷拍洗澡開直播 惹眾怒遭暗算擊落
    2017-07-06 15:30

    無人機偷拍洗澡開直播 惹眾怒遭暗算擊落
    國際今日熱門
    2020-07-30 21:46

    民主鴿派也被拔去參選資格！岑敖暉：樂見「假平衡」被打破

    2020-07-30 22:27

    武漢肺炎》日本今確診1301人 再創新高

    2020-07-30 22:02

    美國大使館推文引菲馬兩國論戰 雙方互嗆召見大使給交代

    2020-07-30 23:40

    不信任郵政投票 川普提議延遲今年大選

    yes123徵才補助

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播