嫁到南韓被丈夫砍死 韓國4成外籍、3成本國籍配偶遭家暴

韓國2017年的調查顯示，超過42％的外籍配偶遭受了家庭暴力；南韓性別平等與家庭部2018年的調查指出，約29％的本國女性結婚後遭受家暴。情境圖，與本新聞無關。（資料照）

2020-08-03 14:54:02

〔即時新聞／綜合報導〕越南1名29歲女子去年嫁給南韓申姓男子後，原本期待的是美好新婚生活，沒想到最後竟被丈夫亂刀砍死，活著走出家鄉如今卻躺著回去。事實上，韓國國家人權委員2017年的調查顯示，超過42％的外籍配偶遭受了家庭暴力，從身體、語言、性虐、金錢剝削都有；南韓性別平等與家庭部2018年的調查指出，約29％的本國女性結婚後遭受家暴。

據《CNN》報導，該名越南女子於2019年8月16日入境韓國，跟著申姓丈夫居住在京畿道，但夫婦倆因為語言障礙、生活方式、經濟問題爭吵不休，越女想要搬到其他城市找親戚，遭到攔阻後便從廚房拿起刀子刺傷丈夫的右大腿，沒想到被對方奪刀猛砍10刀。

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申男砍死越南妻子後用塑膠布包裹遺體，開車到200多公里外全羅北道的柿子果園埋屍，但最後仍難逃法網，於今年4月因謀殺罪成立被判處15年有期徒刑。

韓國的外籍配偶，源自於數十年來南韓農村地區一直存在的性別失衡的現象，在1980年代，地方政府開始補貼婚姻仲介，若成功媒合單身農民與中國朝鮮族女子就可獲得政府補助，金額在400萬至600萬韓元之間（約新台幣9.8萬至14.8萬元），此後菲律賓、越南和柬埔寨也成為南韓外籍配偶的來源。

2018年，有1萬6608名韓國男性和外國女子結婚，其中越南就佔了6338人，中國有3671人，泰國1560人，越南配偶之所以會比率會如此高，箇中原因主要是經濟方面，畢竟2017年越南的人均GDP為6900美元（約新台幣20萬元），南韓則是3萬9500美元（約新台幣116萬元）。

但長期以來，韓國政府和東南亞國家一直擔心外籍配偶會出現人口販賣和虐待等問題，2010年，柬埔寨就暫時禁止國民與南韓人結婚，越南當局也曾提出隱憂。

對此，韓國逐漸強化外籍配偶的法規，2014年的法條規定外籍配偶需要證明和韓國伴侶可以交流，這樣才能取得簽證，今年10月還有新法即將生效，那就是禁止有家暴歷史的男性和外籍女性結婚。

然而，最根本上的問題還是存在的，按照韓國的移民法，外籍配偶每5年都需要丈夫擔保以申請簽證，丈夫便能以此為要脅控制妻子的行動。

另一方面，假如另一半有家暴行為，那麼外籍配偶必須提出遭受家暴的證明，一旦離婚且兩人先前沒有生小孩，外籍配偶就無法繼續留在南韓只能回國，再加上外籍配偶被家暴後往往不知道該向誰訴苦，如此種種無疑讓韓國丈夫在婚姻中保持強勢地位。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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