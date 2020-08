為主人證婚！ 毛孩伸手入鏡新人完婚照 吸引30萬網友按讚

2020-08-02 23:56:13

〔即時新聞/綜合報導〕由於武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19 )疫情影響,美國舊金山近日有一對新人以視訊方式舉行婚禮,沒想到在會後要拍完婚照時,兩人飼養的迷你杜賓狗「史庫特」(Scooter)也伸出前掌入境,這張意外的照片引起推特30萬網友按讚。

綜合媒體報導,尚恩(Shon Washington)與約翰(John)已相識11年,今年因武肺疫情加深兩人成家的急迫感,他們上週在家裡舉辦線上結婚儀式,並邀請親友以FaceTime觀禮;在婚禮結束後,他們將兩手交疊要拍攝完婚照時,13歲的史庫特竟也將手放上去,與兩位主人合影留下紀念。

尚恩將「毛孩證婚照」分享到推特後,很快吸引到逾30萬網友點讚、3萬多人轉推,還有不少人在留言處貼出自己狗狗亂入鏡頭的照片,尚恩表示,「很高興看到那麼多人分享毛孩照,我們從寵物身上獲得無條件的愛和快樂時光,卻很快將牠們忘記,就像所有父母一樣,你該做的就是讓他人聊到自己的毛孩,並分享照片大說特說一番」。

my husband and I tried to take pics of our rings and our dog didn’t want to feel left out???? pic.twitter.com/pAQVLEmwBo