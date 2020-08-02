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    為主人證婚！ 毛孩伸手入鏡新人完婚照 吸引30萬網友按讚

    由於武漢肺炎疫情影響，美國舊金山近日有一對新人以視訊方式舉行婚禮，沒想到會後拍完婚照時，兩人飼養的迷你杜賓狗「史庫特」也伸出前掌入境，這張意外的照片引起推特30萬網友按讚。（圖擷自推特）

    由於武漢肺炎疫情影響，美國舊金山近日有一對新人以視訊方式舉行婚禮，沒想到會後拍完婚照時，兩人飼養的迷你杜賓狗「史庫特」也伸出前掌入境，這張意外的照片引起推特30萬網友按讚。（圖擷自推特）

    2020-08-02 23:56:13

    〔即時新聞／綜合報導〕由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19 ）疫情影響，美國舊金山近日有一對新人以視訊方式舉行婚禮，沒想到在會後要拍完婚照時，兩人飼養的迷你杜賓狗「史庫特」（Scooter）也伸出前掌入境，這張意外的照片引起推特30萬網友按讚。

    綜合媒體報導，尚恩（Shon Washington）與約翰（John）已相識11年，今年因武肺疫情加深兩人成家的急迫感，他們上週在家裡舉辦線上結婚儀式，並邀請親友以FaceTime觀禮；在婚禮結束後，他們將兩手交疊要拍攝完婚照時，13歲的史庫特竟也將手放上去，與兩位主人合影留下紀念。

    尚恩將「毛孩證婚照」分享到推特後，很快吸引到逾30萬網友點讚、3萬多人轉推，還有不少人在留言處貼出自己狗狗亂入鏡頭的照片，尚恩表示，「很高興看到那麼多人分享毛孩照，我們從寵物身上獲得無條件的愛和快樂時光，卻很快將牠們忘記，就像所有父母一樣，你該做的就是讓他人聊到自己的毛孩，並分享照片大說特說一番」。

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