武漢肺炎》大學研究：比利時恐近80萬人感染 官方數據12倍

圖為比利時安特衛普一景。圖上標語寫著：每個人都需要戴上口罩。（路透）

2020-08-01 22:50:31

〔即時新聞／綜合報導〕比利時安特衛普大學（University of Antwerp）進行的一項研究顯示，自武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）開始大流行以來，在比利時可能已有將近80萬人被病毒感染，是官方數據6萬8751例的12倍。

根據布魯塞爾時報（ The Brussels Times）報導，研究人員根據3月底以來收集的血液樣本，得出一個結論，如果將這個結果套用到全國，則比利時7％的人口，也就是約78.2萬人已經染上武漢肺炎。

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安特衛普大學疫苗與傳染病研究所（VAXINFECTIO）教授皮埃爾．范．達姆（Pierre Van Damme）表示，「很顯然我們還有很多病例沒有追蹤到，換句話說，我們得出的這份分析，說不定還低估了全國的感染人數。」

有鑒於病例數在7月下旬逐漸增多，比利時總理威爾梅斯（Sophie Wilmes）上月27日宣布一系列更嚴格的限制措施，例如一戶一次只准許一人進商店內購物，且限時30分鐘；室內的集會或活動人數最多100人，且須配戴口罩。威爾梅斯表示，「我們必須遏制疫情繼續散，以避免更嚴重的情況發生。」

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