驚悚影片曝光！ 印度大型起重機倒塌 至少11人被壓死

印度安得拉邦今（1日）下午發生重大工安意外意外，印度斯坦造船廠（Hindustan Shipyard Limited）一座巨型起重機倒塌，已知至少11人死亡，傳出還有人受困，當地官員已介入調查，並釐清事發當下到班上工的確切人數。（圖擷取自推特）

2020-08-01 22:52:34

〔即時新聞／綜合報導〕印度安得拉邦今（1日）下午發生重大工安意外意外，印度斯坦造船廠（Hindustan Shipyard Limited）一座巨型起重機倒塌，已知至少11人死亡，傳出還有人受困，當地官員已介入調查，並釐清事發當下到班上工的確切人數。

綜合印度媒體報導，這起事故發生在印度安得拉邦城市維薩喀巴坦（Visakhapatnam），事發當時造船廠的起重機正在進行負重測試，未料卻疑似超載發生倒塌事故。

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報導指出，事發當下，現場約有20名工人正在現場進行相關檢查作業，已知至少11人被起重機壓死，據傳有些死者遺體被壓碎，當地官員已著手調查，並釐清事發當時到班上工的實際人數。

Crane collapse in Andhra Pradesh kills 11 people including 4 Hindustan Shipyard Limited employees.????

vid.@umasudhir @ndtvindiapic.twitter.com/Vv8eqx3pjh — BananaRepublic????LoneWolf???? （@LoneRider2019） August 1, 2020

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