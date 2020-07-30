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    印度將開放外國大學設校區 逐步提升高教普及率

    印度政府29日宣佈，將開放外國大學進入印度設立校區，並期望新的教育改革能在2035年能將高等教育就學率拉到50%以上。（彭博）

    印度政府29日宣佈，將開放外國大學進入印度設立校區，並期望新的教育改革能在2035年能將高等教育就學率拉到50%以上。（彭博）

    2020-07-30 11:52:06

    〔即時新聞／綜合報導〕印度出國留學人數眾多，每年在國外花費數十億美元，為了加速印度在疫情當中的經濟及教育發展，印度政府29日宣佈，將開放外國大學進入印度設立校區，另外，未來義務教育將從3歲開始，並期望在2035年能將高等教育就學率拉到50%以上。

    據《路透》報導，印度政府29日通過教育改革計畫，將開放外國大學進入印度設立校區，以加速教育發展，強化在疫情大流行期間委靡不振的經濟。印度有超過75萬人出國留學，每年在國外花費數十億美元，使的越來越多政府官員從左派立場轉而支持開放。

    在印度總理莫迪（Narendra Modi）主持的內閣會議上，印度政府透過聲明表示，「將允許世界一流大學進入我國開設校區」，對此，部分人士認為，就規章制度來說，國外大學進入印度設立教育機構會受到收費限制，因此也不見得真的會有一流大學進駐印度。

    教育儼然成為莫迪政府改革及加速經濟的主軸，印度人力資源開發部高等教育司司長卡雷（Amit Khare）表示，政府希望2035年能普及化高等教育就學率至50%以上，目標新增3500萬個名額，並在2035年前達到成人教育普及的程度。

    除此之外，未來印度義務教育將從3歲開始，並且鼓勵學生學習梵文、其他印度語言以及科技使用。根據政府計算，2019年印度2.48億學生中有近一半在私立學校就讀，因為國立學校缺乏師資、缺乏制度以及缺乏資金。

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