習近平面露愁容！八一前夕急示軍權 僅頒1名火箭軍上將

中共「八一建軍節」前夕，中國國家主席習近平在北京八一大樓主持中央軍委晉升上將儀式，不過習只給一人頒上將，且面露愁容，引發猜測。（圖擷取自央視）

2020-07-31 08:43:34

〔即時新聞／綜合報導〕中共「八一建軍節」前夕，中國國家主席習近平在北京八一大樓主持中央軍委晉升上將儀式，不過，習近平只給一人頒上將，且面露愁容，引發猜測。

中國官媒《新華社》報導，中央軍委晉升上將軍銜儀式29日在八一大樓「隆重」舉行，中央軍委主席習近平向晉升上將的火箭軍政治委員徐忠波頒發命令狀。報導稱，徐忠波軍容嚴整、精神抖擻到主席台前，習近平向他頒發命令狀，表達祝賀，全場響起熱烈掌聲。

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中國《央視》的轉播畫面中，現場只有徐忠波1人授銜，氣氛沉重，儀式大約1分多鐘就結束，參加儀式6個中央軍委個個正襟危坐、沒有笑容，而習近平和徐忠波合照時也似乎滿臉愁容，心事重重，沒有喜悅之情。

對此，《大紀元》刊登評論人士鍾原的分析，他認為，這樣的安排顯然只是習近平為了露面，也反映出中國內外情勢嚴峻、內鬥加劇，習只好藉由授銜儀式露面，急於展示軍權。

鍾原也提到，習近平22日至24日視察吉林四平戰爭紀念館和長春航空大學，相隔數天又用軍權警告反對派，似乎形勢不妙。而59歲的徐忠波剛上任火箭軍政治委員，沒有必要剛上任就晉升，顯然目前是特殊時期，習因而得打破慣例，以顯示高級將領對他的忠心。

據多家媒體報導，徐忠波1960年出生，山東人，長期在濟南服役，曾任原第20集團軍政委、原第54集團軍政委等職，原54集團軍被稱為解放軍的王牌部隊，多名高級將領都出身此部隊。徐此前擔任中央軍委聯勤保障部隊政委，最近才上任火箭軍政委。

中國國家主席習近平向晉升上將的火箭軍政治委員徐忠波頒發命令狀。（圖擷取自央視）

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