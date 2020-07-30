武漢肺炎》日本今確診1261人 再創新高

日本武漢武漢肺炎急速失控，繼昨天首度單日新增確診破千人，今天再單日新增1261確診，其中東京都更達367人確診，雙雙創下單日新增確診最多紀錄，目前日本已累計有3萬5481人確診，1019人死亡。（歐新社）

2020-07-30 19:33:49

〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）急速失控，繼昨天（7月29日）單日新增確診人數首度破千，今天（7月30日）單日新增1261確診，其中東京都更達367人確診，雙雙創下單日新增確診最多紀錄，目前日本已累計有3萬5481人確診，1019人死亡；然而日本官房長官菅義偉在今天仍強調，現階段並非再次宣布「緊急事態宣言」的情況。

根據《NHK》報導，截至日本時間晚間7點（台灣時間晚間6點），日本共新增1261人確診，其中東京都新增367人，刷新在7月23日單日確診366人的紀錄，也是第二度單日確診破300人，東京首都圈三縣千葉、神奈川與埼玉也分別新增49人、76人以及47人，其中神奈川縣更刷新單日最多新增確診紀錄，並爆發多起群聚感染。

請繼續往下閱讀...

關西地區的大阪府目前也新增190人確診，京都府有9人確診、兵庫縣有53人確診；中部經濟重鎮愛知縣目前則有160人確診，已連續3天單日確診超過百人，而九州北部的福岡縣也新增121人。

對於日本疫情急速惡化，但日本官房長官菅義偉今天（7月30日）仍認為，目前並非再次發布「緊急事態宣言」的情況，但由於醫療系統的壓力遽增，他將會前往視察了解狀況後，再做出新的應對措施。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法