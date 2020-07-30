為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》日本今確診1261人 再創新高

    日本武漢武漢肺炎急速失控，繼昨天首度單日新增確診破千人，今天再單日新增1261確診，其中東京都更達367人確診，雙雙創下單日新增確診最多紀錄，目前日本已累計有3萬5481人確診，1019人死亡。（歐新社）

    日本武漢武漢肺炎急速失控，繼昨天首度單日新增確診破千人，今天再單日新增1261確診，其中東京都更達367人確診，雙雙創下單日新增確診最多紀錄，目前日本已累計有3萬5481人確診，1019人死亡。（歐新社）

    2020-07-30 19:33:49

    〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）急速失控，繼昨天（7月29日）單日新增確診人數首度破千，今天（7月30日）單日新增1261確診，其中東京都更達367人確診，雙雙創下單日新增確診最多紀錄，目前日本已累計有3萬5481人確診，1019人死亡；然而日本官房長官菅義偉在今天仍強調，現階段並非再次宣布「緊急事態宣言」的情況。

    根據《NHK》報導，截至日本時間晚間7點（台灣時間晚間6點），日本共新增1261人確診，其中東京都新增367人，刷新在7月23日單日確診366人的紀錄，也是第二度單日確診破300人，東京首都圈三縣千葉、神奈川與埼玉也分別新增49人、76人以及47人，其中神奈川縣更刷新單日最多新增確診紀錄，並爆發多起群聚感染。

    關西地區的大阪府目前也新增190人確診，京都府有9人確診、兵庫縣有53人確診；中部經濟重鎮愛知縣目前則有160人確診，已連續3天單日確診超過百人，而九州北部的福岡縣也新增121人。

    對於日本疫情急速惡化，但日本官房長官菅義偉今天（7月30日）仍認為，目前並非再次發布「緊急事態宣言」的情況，但由於醫療系統的壓力遽增，他將會前往視察了解狀況後，再做出新的應對措施。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    一晚7嬰身亡！辛巴威醫護罷工缺人接生 醫師心碎PO遺體照
    2020-07-30 16:44

    一晚7嬰身亡！辛巴威醫護罷工缺人接生 醫師心碎PO遺體照
    武漢肺炎》越南新增9例全與峴港有關 河內3天快篩2.1萬人
    2020-07-30 16:16

    武漢肺炎》越南新增9例全與峴港有關 河內3天快篩2.1萬人
    富邦人壽偕台灣失智症協會推趣味動畫

    富邦人壽偕台灣失智症協會推趣味動畫
    武漢肺炎》東京新增367例確診 再創單日新高
    2020-07-30 14:27

    武漢肺炎》東京新增367例確診 再創單日新高
    武漢肺炎》日本疫情不止！全國單日破1000確診創新高
    2020-07-29 17:31

    武漢肺炎》日本疫情不止！全國單日破1000確診創新高
    買房除了看建商 營造品質也很重要！

    買房除了看建商 營造品質也很重要！
    國際今日熱門
    2020-07-29 20:17

    廣島原爆將滿75周年 「黑雨」受害者獲認定「被爆者」

    2020-07-29 20:42

    武漢肺炎》美疫情大爆發 CDC坦承：防堵從歐入侵反應太慢

    2020-07-30 01:07

    誰在橋上結婚？路過拍下新人美照 女子推特尋人爆紅

    2020-07-29 23:20

    武漢肺炎》瑪丹娜稱「疫苗已問世卻被藏起」 IG：虛假訊息

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播