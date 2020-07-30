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    一晚7嬰身亡！辛巴威醫護罷工缺人接生 醫師心碎PO遺體照

    辛巴威因武漢肺炎疫情爆發，醫護不堪負荷，大規模罷工。一夜有7個新生兒因得不到醫療照顧而死亡。（圖翻攝自Twitter）

    辛巴威因武漢肺炎疫情爆發，醫護不堪負荷，大規模罷工。一夜有7個新生兒因得不到醫療照顧而死亡。（圖翻攝自Twitter）

    2020-07-30 16:44:43

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情全球爆發，多國因確診人數增加速度過快，使醫療系統崩潰，醫護人員蒙受巨大的身心壓力。辛巴威有醫生在Twitter表示，因醫療資源不足，非洲大量醫護人員發起罷工，迫使政府提供更好的防護裝備保護他們的安全，但也因此造成人手不足，有7名新生兒因沒辦法獲得即時的醫療照顧一夜死去，照片中7個逝去的小生命被綠色包巾包裹、整齊排列在桌上，令許多網友鼻酸。

    綜合外媒報導，武漢肺炎疫情已造成非洲大陸87萬人確診、1.9萬人死亡，多國醫療系統崩潰、大量醫護被感染，第一線人員蒙受龐大的身心壓力。在忍無可忍下，辛巴威等多國醫護人員在7月初發起罷工，要求政府給予足夠的防護裝備保護他們的安全，但也因此造成醫院人手更加匱乏。

    辛巴威哈拉雷中央醫院（Harare Central Hospital）的臨床醫師彼得（Dr.Peter Magombeyi）29日在Twitter上表示，因辛巴威的醫護人員不滿前衛生部長藉疫情謀取不義之財，6月發起罷工示威，但人手嚴重匱乏，使當地的婦產科完全來不及，也沒有足夠的醫療資源幫助婦女接生。彼得貼出一張照片表示，在27日晚上，有8名婦女生產，但只有1個嬰兒順利出生，剩下7個孩子都因人力、藥品、血庫血液不足等因素夭折。

    他難過表示，「這些悲劇每天都在面前上演，但我們束手無策，只能眼睜睜看著孩子死去，這無論對家庭或是初出茅廬的年輕醫生，都是一種折磨」。他呼籲政府、民間採取行動拯救這些無助的母親和嬰兒。

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