一晚7嬰身亡！辛巴威醫護罷工缺人接生 醫師心碎PO遺體照

2020-07-30 16:44:43

〔即時新聞/綜合報導〕武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情全球爆發,多國因確診人數增加速度過快,使醫療系統崩潰,醫護人員蒙受巨大的身心壓力。辛巴威有醫生在Twitter表示,因醫療資源不足,非洲大量醫護人員發起罷工,迫使政府提供更好的防護裝備保護他們的安全,但也因此造成人手不足,有7名新生兒因沒辦法獲得即時的醫療照顧一夜死去,照片中7個逝去的小生命被綠色包巾包裹、整齊排列在桌上,令許多網友鼻酸。

綜合外媒報導,武漢肺炎疫情已造成非洲大陸87萬人確診、1.9萬人死亡,多國醫療系統崩潰、大量醫護被感染,第一線人員蒙受龐大的身心壓力。在忍無可忍下,辛巴威等多國醫護人員在7月初發起罷工,要求政府給予足夠的防護裝備保護他們的安全,但也因此造成醫院人手更加匱乏。

請繼續往下閱讀...

辛巴威哈拉雷中央醫院(Harare Central Hospital)的臨床醫師彼得(Dr.Peter Magombeyi)29日在Twitter上表示,因辛巴威的醫護人員不滿前衛生部長藉疫情謀取不義之財,6月發起罷工示威,但人手嚴重匱乏,使當地的婦產科完全來不及,也沒有足夠的醫療資源幫助婦女接生。彼得貼出一張照片表示,在27日晚上,有8名婦女生產,但只有1個嬰兒順利出生,剩下7個孩子都因人力、藥品、血庫血液不足等因素夭折。

他難過表示,「這些悲劇每天都在面前上演,但我們束手無策,只能眼睜睜看著孩子死去,這無論對家庭或是初出茅廬的年輕醫生,都是一種折磨」。他呼籲政府、民間採取行動拯救這些無助的母親和嬰兒。

「武漢肺炎專區」請點此,更多相關訊息,帶您第一手掌握。

Out of 8 pregnant women, only one went home smiling. (Today, Harare Hospital)



That 0/10 in red means NO LIFE (1st frame) and those green clothes are covering dead bodies of new born babies.



All this is AVOIDABLE but our leaders have chosen to LOOT.

Please! pic.twitter.com/PuCVVGFm3h